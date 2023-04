Rui Costa atira-se à arbitragem e diz que Benfica avançou com participação disciplinar: “Sabemos o que a pressão originou”

A derrota com o Desportivo de Chaves por 1-0, num lance em que terá ficado por marcar um penálti por falta sobre Otamendi, levou a queixas por parte do Benfica, inclusivamente do treinador Roger Schmidt. Agora, foi a vez de Rui Costa expressar a indignação encarnada. À partida para Milão, onde o Benfica joga na quarta-feira com a difícil tarefa de virar o 2-0 conseguido pelo Inter na Luz, o presidente do clube anunciou que já foi feita uma participação ao Conselho de Disciplina sobre os mais recentes casos de arbitragem.

“O Benfica vai fazê-lo, mas nem devia. O Conselho de Disciplina foi tão célere a abrir um processo ao Benfica há pouco tempo por notícias dos jornais, nem deveria ser o Benfica a ter de manifestar-se numa situação destas”, começou por dizer Rui Costa no aeroporto de Lisboa.

Sem referir o nome do FC Porto, Rui Costa apontou depois o dedo a declarações públicas que, na sua opinião, estarão a pressionar a arbitragem nesta reta final de campeonato. “Vocês, órgãos de comunicação, noticiaram durante a semana toda algo que é lamentável. Acabou por ter um fim de semana como acabou por ter. Nem vale a pena estarmos a falar do fim de semana, mas sabemos o que essa pressão originou”, frisou, atirando: “Que não seja esse barulho externo a condicionante deste campeonato”.

O líder encarnado deixou ainda palavras de confiança para “jogadores e equipa técnica” nesta fase difícil do Benfica, que deixou que uma vantagem de 10 pontos se transformasse em 4 em apenas uma semana: “Sei o valor que temos no balneário e já o mostrámos neste período todo. E é assim que todos juntos e unidos, com este espírito, que vamos chegar ao 38, com toda a certeza”. Sobre o jogo de quarta-feira, o presidente do Benfica lembrou que a equipa teve “um resultado negativo” na 1.ª mão, “o primeiro ao fim de 13 jogos na Liga dos Campeões, com 10 vitórias e dois empates”, algo inédito, referiu. “É um resultado que acaba por ser pesado visto o que aconteceu em campo, mas é nossa obrigação lutar até ao último segundo e é o que vamos fazer”, assegurou Rui Costa.

“Fizemos nove meses e meio brilhantes. Passámos por momentos melhores do que os destes últimos dias, mas não podemos esquecer isso. Lideramos o campeonato desde a 1.ª jornada e nada disto pode abalar o que foi feito durante nove meses e meio. Estou certo, convicto e mais do que ciente daquilo que temos no balneário”, afirmou ainda o presidente do Benfica, sublinhando que “a época vai acabar bem”.