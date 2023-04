Roger Schmidt: “Claro que é um momento difícil, mas estamos quase em maio e ainda estamos na Liga dos Campeões e em primeiro na liga”

Inter tem a terceira melhor defesa da Liga dos Campeões

“Temos de marcar golos, caso contrário estamos fora da Liga dos Campeões. Mas já mostrámos esta época, quer na Liga quer na Liga dos Campeões, que conseguimos marcar golos, também em jogos fora de casa. Na semana passada, em casa, criámos oportunidades, mas não conseguimos concretizar. Precisamos de fazer um jogo equilibrado, temos de atacar mas ter cuidado na defesa. Com o 2-0 e a qualidade individual que tem, o Inter é muito perigoso. Precisamos de um jogo taticamente de topo. Temos de acreditar.

Postura da equipa

"Temos de estar focados. Não podemos jogar só com a motivação e as emoções, temos de jogar com a mente clara e voltar a uma prestação tática de topo.”

Arrepende-se de ter dado férias à equipa

“Teve impacto, mas muito positivo. O problema não foram os jogadores que tiveram algum descanso, o problema foram os jogadores que foram à seleção, sobretudo os que não jogaram. Estão 10 ou 12 dias fora, quase sem treinar nem jogar, e para esses jogadores é muito difícil manter o ritmo e a forma. Alguns jogadores perderam um pouco o momentum”

Acredita em dar a volta à eliminatória?

“Claro. Acredito sempre na minha equipa e no futebol é tudo possível. Claro que é uma situação difícil, perdemos 2-0, eles jogam em casa e têm o dobro do nosso orçamento. Teremos de jogar a topo e ver o que podemos fazer”

Momento difícil

“Claro que é um momento difícil, mas estamos quase em maio e ainda estamos na Liga dos Campeões e em primeiro na liga. O que os jogadores fizeram até aqui, perdendo só um jogo em toda a época até há semana passada, foi incrível. Agora perdemos três jogos de seguida, quando antes só tínhamos perdido um. Foi algo inesperado, mas temos de olhar em frente, aceitar e dar a volta”