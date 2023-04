Roger Schmidt: “Estamos desiludidos e frustrados. Esta experiência vai ajudar-nos a crescer”

A análise ao jogo

“Não marcámos, é muito simples. Neste tipo de jogos, quanto tentas encontrar soluções no terço ofensivo e com o adversário a defender com muitos jogadores atrás da linha da bola, tivemos isto em vários jogos da época e arranjámos sempre soluções. Não conseguimos marcar e o futebol, às vezes, é assim, quando não marcas o adversário acredita sempre e tenta marcar. Temos que aceitar que eles ganharam o jogo.”

Estamos muito desiludidos e frustrados, a equipa colocou muito esforço no jogo. Não estaríamos felizes por empatar e, no último minuto, sofremos um golo e perdemos.”

João Mário e Gonçalo Borges saíram na 2.ª parte

“Estavam cansados, deixei-os durante muito tempo em campo porque já marcaram muitos golos esta temporada, mas precisávamos de mais energia no campo. Fizemos substituições porque quando se está fresco, a probabilidade de marcar é maior.”

As três derrotas seguidas

“Quando perdes, claro que há muito ruído à volta da equipa e do Benfica, mas isso é algo que conhecemos, temos que nos manter juntos. Esta experiência pela qual estamos a passar vai ajudar-nos a crescer. Esta equipa já mostrou em que tem uma grande atitude.”

O descontentamento dos adeptos

“Não estamos contentes com isso, mas os adeptos podem fazer o que quiserem, muitos apreciam o que temos feito esta época. Já jogámos futebol fantástico, ainda estamos em 1.º lugar, é normal que estejam desiludidos, mas, na próxima semana, queremos dar-lhes uma vitória.”