Roger Schmidt: “Crescemos muito com as vitórias, agora temos de crescer com esta derrota”

Análise do jogo

“Foi um jogo sem muitas oportunidades de golo. Acho que não jogámos no nosso melhor, tanto com bola como sem bola. Não tivemos muitas oportunidades, nem o adversário, mas eles aproveitaram duas. Jogámos durante muito tempo num nível altíssimo, mas hoje vimos como pode ser o futebol, temos de aceitar. Crescemos muito com as vitórias, agora temos de crescer com esta derrota”

Adeptos apoiaram a equipa no final

“É disso que a equipa precisa. Terça-feira à noite temos um grande jogo [contra o Inter, na Liga dos Campeões]. Temos de analisar este jogo, melhorar daqui para a frente e reagir”