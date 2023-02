A curtíssima e curiosa aparição do treinador de guarda-redes do Benfica na ‘flash’, após a expulsão de Roger Schmidt

Foi aos 90’+4 que o Benfica marcou o segundo golo em Vizela e, pouco depois, Roger Schmidt viu um cartão vermelho no banco de suplentes. Ao abandonar o relvado e dirigir-se para o túnel de acesso aos balneários, o treinador alemão levantou os braços e, com os dedos, gesticulou o resultado do jogo (0-2) na direção da bancada onde se concentravam adeptos da casa.

Face à expulsão do treinador principal, o normal seria o seu adjunto apresentar-se na obrigatória flash interview após a partida, onde um técnico de cada equipa é mandatado a falar depois de cada jogo. Quem apareceu, contudo, chama-se Fernando Ferreira, treinador de guarda-redes do Benfica, que disse apenas uma frase:

“Foi uma vitória justíssima num campo muito difícil e contra uma equipa muito bem organizada, gostaria de agradecer a presença de todos os benfiquistas. Obrigado.”

Prontamente abandonou o local com responsáveis da comunicação do Benfica, como descrito pela reportagem da “Sport TV”. Minutos volvidos, já sentado na conferência de imprensa, explicou que, ao sair do campo reagiu “à provocação” e garantiu “aceitar o cartão vermelho”, nada mais acrescentando em relação à expulsão.