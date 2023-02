Benfica é o clube com a balança mais favorável entre compra e venda de jogadores nas últimas cinco épocas

O Benfica é o clube com melhor balanço entre contratações e vendas de futebolistas nas últimas cinco épocas, desde 2018/19 até à presente, com um saldo positivo na ordem dos 370 milhões de euros.

O estudo do Observatório do Futebol (CIES) destaca o clube lisboeta como o que melhor desempenho teve desde 2018/19, alicerçado sobretudo nas épocas de 2019/20 e na atual, com as vendas de João Félix e Enzo Fernandéz.

Os encarnados tiveram um volume na ordem dos mil milhões de euros (€1,053 milhões), mas em 2019/20, após a venda de Félix ao Atlético Madrid (€126 milhões), capitalizou €162 milhões, e na atual já vai em €158 milhões, com a saída de Enzo Fernandéz para o Chelsea (€121 milhões).

Neste balanço, o CIES apenas contabiliza um saldo negativo para as águias, em 2020/21, na época do regresso de Jorge Jesus à Luz, em que o clube teve perdas na ordem dos 20 milhões de euros.

Atrás do Benfica surgem os franceses do Lille, com um saldo de €308 milhões, mas um volume de negócios inferior, de €737 milhões, num pódio que se completa com os neerlandeses do Ajax, com €292 milhões e €993 milhões totais.

Neste top-100 ‘estudado’ pelo CIES, destaque ainda para o Sporting, o segundo clube português mais bem cotado e quinto no geral, com os ‘leões’ a terem um saldo positivo de €268 milhões e um volume de €656 milhões.

FC Porto e Sporting de Braga também têm contas positivas neste capítulo, com o CIES a colocar os ‘dragões’ em oitavo entre os 100 clubes (€178 milhões de saldo, 617 de volume) e os minhotos em nono (€142 milhões de saldo, 219 de volume).

Em contrapartida, os mais gastadores e com menor receita na saída de jogadores são alguns dos colossos britânicos e na liderança o Chelsea, com um volume de mais de dois mil milhões nestas cinco épocas e um saldo negativo de €749 milhões.

Esta época, os blues já tiveram perdas na ordem dos 620 milhões de euros, praticamente triplicando em gastos as duas anteriores épocas de maior despesa em jogadores, a de 2019/20 (€204 milhões) e de 2020/21 (€239 milhões).

Manchester United (-€670 milhões), Arsenal (-€544 milhões), Tottenham (-€477 milhões), West Ham (-€435 milhões), Newcastle (-€422 milhões), Aston Villa (-€370 milhões) e Wolverhampton (-€355 milhões) seguem como os clubes com pior balanço, num top-10 em que se seguem os italianos da Juventus (-€337 milhões) e fecha com o Liverpool (-€313 milhões).