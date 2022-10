Roger Schmidt: “Com a sua velocidade e qualidade na bola, o David Neres consegue fazer sempre algo especial”

Benfica só precisa de um ponto para se qualificar

“Não somos uma equipa que saiba jogar para o empate. Quando entramos no relvado, o nosso objetivo é ganhar o jogo e amanhã [terça-feira] é igual. Temos de acreditar em nós, ser corajosos e aproveitar o fator casa”.

“A situação é muito clara. É o quinto jogo da fase de grupos, temos uma pequena vantagem porque jogámos quatro bons jogos, mas tudo é possível para todas as equipas, porque todas podem ainda qualificar-se ainda. Nos últimos jogos tentámos sempre estar muito focados nos 90 minutos, prepararmo-nos bem, respeitar o adversário e encontrar um bom plano para o jogo. Temos de estar prontos para este jogo. (...) O que temos de fazer é um bom jogo. A situação no grupo é muito clara. A Juventus precisa de duas vitórias para passar e nós precisamos de um ponto. Toda a gente sabe disso, mas temos de estar focados nos 90 minutos.

Não somos uma equipa que jogue para empatar. Quando entramos num jogo, o objetivo é ganhar e amanhã vai ser o mesmo. Temos de acreditar em nós próprios, ser corajosos e fazer uso do factor-casa. Os nossos adeptos vão apoiar-nos como sempre e queremos dar-lhes uma felicidade”

A influência de David Neres

“Claro, é um jogador-chave para nós sempre e amanhã também. Na minha opinião, ele teve um grande impacto na sexta-feira, no Porto, quando entrou. Foi capaz de criar ocasiões, ganhar duelos. Consegue fazer sempre algo especial, com sua velocidade e qualidade com bola, claro que é um jogador importante para nós e contamos com isso amanhã.”

Paredes e Di María não jogam na Juventus

“Não é bom para qualquer equipa quando faltam alguns jogadores. É mais difícil, mas estamos habituados a isso no futebol profissional e temos sempre de encontrar soluções e a Juventus vai encontrar soluções. Têm na mesma uma grande equipa. O Locatelli e o Rabiot, que falharam o primeiro jogo por lesão, estão de volta e têm uma grande equipa.”

Mas, não deixa de ser a Juventus

“A Juventus é a Juventus, um grande clube, com jogadores de topo e um treinador muito experiente. Quer continuar na Liga dos Campeões e esperamos a melhor Juventus. Temos de estar prontos para jogar ao nosso melhor nível para passarmos à fase seguinte, mas antes temos de estar prontos para os 90 minutos», referiu, recusando uma possível vantagem do Benfica pelo facto de ter pela frente uma equipa teoricamente mais ansiosa.

«Sei o que quer dizer, mas para mim não é prudente pensar que eles têm alguns problemas esta época ou que não vão estar ao melhor nível. Eles são uma equipa experiente, com um treinador experiente e com muita tradição a nível internacional. Uma equipa assim consegue sempre apresentar-se ao mais alto nível, sobretudo nestes jogos decisivo. É isso que esperamos: esperamos a melhor Juventus e temos de estar prontos para isso. O nosso grupo é difícil, sabemos disso desde o início e não vamos cair no erro de subestimar a nossa situação.”