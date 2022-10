Roger Schmidt: “Não foi um jogo de futebol bonito, mas hoje isso não importava”

Jogo difícil

“Estamos muito felizes porque é uma vitória muito importante para nós. Foi uma partida muito difícil, desde a primeira parte foi difícil de controlar, com muitas bolas longas. Depois de 10 ou 15 minutos ficámos melhor no jogo, depois surgiu a expulsão. Antes do intervalo, não conseguimos aproveitar a vantagem numérica para controlar o jogo. Na segunda parte, sabíamos que seria difícil, conhecíamos o ambiente. Estou orgulhoso dos meus jogadores, controlaram as emoções. Sabíamos que teríamos oportunidades e só tínhamos de marcar um golo e defender. Não foi um jogo de futebol bonito, mas hoje isso não importava. Só os três pontos contavam e merecemos ganhar”

Importância do intervalo

“Foi muito importante. Havia muitas emoções no final da primeira parte e nós não estávamos a manter a bola. Depois do intervalo controlámos as emoções e jogámos bem. Precisas, claro, de alguma sorte nestas partidas. Mostrámos que também conseguimos ganhar jogos com tarefas diferentes do que o normal. Hoje era ganhar o jogo, não importava como”

Tripla substituição ao intervalo

“Foi só pelos amarelos"

Seis pontos de vantagem para o FC Porto

“Ainda é só a décima jornada, mas foi uma demonstração dos jogadores ao vencerem contra um rival muito bom"