Roger Schmidt: “Claro que quero que Gonçalo Ramos fique, mas se houver algo no mercado o clube terá de tomar uma decisão e eu aceitá-la-ei”

Expetativas para o jogo

"Espero um jogo físico. Analisámos o Boavista e conheço a história dos jogos contra o Benfica, é sempre difícil. Os jogos fora são sempre difíceis, sobretudo depois de partidas internacionais, mas temos de mostrar boa atitude. Se queremos disputar títulos numa época com competições europeias temos de ser capazes de disputar estes jogos"

"É um verdadeiro grupo de Champions, um grupo muito interessante. Nunca joguei contra PSG, Juventus nem Maccabi. Podemos reconhecer agora que era muito importante conseguir a qualificação, mas estamos focados no encontro contra o Boavista. É muito importante ir passo a passo, precisamos da concentração total para cada partida. Estamos totalmente focados no Boavista"

O que pode Fredrik Aursnes oferecer?

"Não sei se o Fredrik já pode jogar contra o Boavista, falta saber se tem luz verde da Federação. Mas é um muito bom médio, um jogador de equipa, muito completo, muito bom com e sem bola. É exatamente o que precisamos, um jogador físico, que pode correr muito. A nossa equipa precisava de um destes jogadores, em quem podemos confiar tacticamente"

Javi García, seu adjunto, jogou no Boavista

"Claro que falei com ele, ele conhece o Boavista muito bem. Mas também os nossos analistas conhecem, juntámos tudo e sabemos que eles se motivam contra grandes equipas contra o Benfica. Temos de estar preparados para isso. Não será fácil, sobretudo no estádio deles"

Quanto tempo demorará para João Victor estar apto?

"Ainda está em treino individual, ainda precisa de um pouco mais de tempo do que esperávamos ao início. Quando há este tipo de lesões, queremos prevenir que algo volte a suceder. É muito difícil dar uma data de regresso"

Gonçalo Ramos poderá jogar?

"Vou vê-lo depois da conferência de imprensa, falar com ele, ver como se sente e depois iremos decidir. Depois do jogo ele sentia-se bem, vamos ver se estará pronto, não sei neste momento"

No centro da defesa, João Victor e Veríssimo estão castigados e Otamendi castigado

"Ainda temos três centrais, com o Morato, o Jan [Vertonghen] e o António [Silva]. Jogar com dois canhotos [Morato e Vertonghen] é incomum, mas se jogarmos com dois destros ninguém fala sobre isso, tenho de tomar uma decisão. O António tem estado bem"

Plantel está fechado?

"O mercado fecha a 1 de setembro, também para nós. Temos um muito bom plantel, mas acho que alguns jogadores ainda estão a pensar sair, veremos o que sucede nos próximos dias. Temos de tentar otimizar o nosso plantel até ao último segundo do mercado, ainda não está fechado"

O Benfica é a melhor equipa em Portugal?

"Veremos isso no final da época"

Vertonghen ainda não jogou

"Temos de tentar apresentar sempre a melhor equipa em campo. Na minha opinião, Morato fez uma excelente pré-época desde o começo e usou isso. Está em boa forma, está habituado a este estilo de jogo. Conheço, claro, a história do Jan, é um grande jogador e uma grande pessoa que está habituado a ser titular, mas o momento é este. Do meu ponto de vista, os melhores jogadores estão no campo e o Morato tem estado muito bem"

Gonçalo Ramos vai ficar?

"Claro que quero que ele fique. Já marcou muitos golos, fez muitas assistências, gosta de jogar mais como avançado-centro, acho que essa é uma boa posição para ele. Mas eu também conheço o negócio do futebol e o mercado, espero que ele fique, mas se houver algo no mercado, o clube terá de tomar uma decisão e eu aceitá-la-ei. O clube tem outros bons avançados, veremos, é uma decisão do clube e do jogador. Mas claro que quero que ele fique"