Roger Schmidt: “Dormi bem, mas estou aliviado claro. Fico feliz, merecemos jogar esta Liga dos Campeões”

Já pode dormir bem? Aliviado com qualificação?

“Dormi bem, mas estou aliviado claro, porque é sempre assim, tens de jogar a qualificação em competições internacionais. Todos esperam que o Benfica jogue a Liga dos Campeões, mas nunca é fácil, as outras equipas também estão motivadas. Fico feliz, merecemos jogar esta Liga dos Campeões. Ganhámos todos os quatro jogos desta qualificação, jogámos bom futebol e por isso estamos muito felizes esta noite.”

Manter jogadores como Gonçalo Ramos

“Não tem a ver só com dinheiro, claro que as questões económicas são importantes. A verba que temos agora é diferente, é muito importante para a estabilidade do clube. É muito especial jogar a Liga dos Campeões. Vamos ver o que acontece nos bastidores [relativamente ao mercado].”

Rui Costa

"Estou muito contente por termos conseguido a Liga dos Campeões, também é muito importante para o presidente, é o primeiro homem do clube, tem muita responsabilidade. Estou muito feliz por ele também, está a trabalhar arduamente para conseguir este objetivo.”