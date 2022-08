Otamendi: “É lindo jogar a Champions. Viemos com essa mentalidade de ganhar o jogo, de classificar-nos e de estar entre as melhores equipas”

1º objetivo garantido

“Foi para isso que nos preparámos no início da temporada, sabíamos que tínhamos uma classificação por conseguir. É lindo jogar a Champions, estar lá. Na temporada passada estivemos muito bem. Hoje, viemos com essa mentalidade de ganhar o jogo, de classificar-nos e de estar entre as melhores equipas.”

Após Pizzi e André Almeida, liderança diferente?

“Não. Com a minha experiência, trato sempre de ser um jogador positivo, que não dá nada por perdido, que diz aos jovens para fazer o melhor em cada treino para chegar ao dia do jogo e fazê-lo melhor. Os mais velhos que estão cá tratamos de dar essa experiência aos mais jovens, é uma equipa jovem. Tratamos de alimentar [o grupo] com positividade.”

Fisicamente, está no melhor momento dos últimos anos?

“Preparamo-nos para chegar ao início da temporada da melhor maneira. Há muito tempo que não fazia uma pré-época, por causa do Mundial ou da Copa America. A verdade é que me preparei da melhor maneira para o início da temporada e esperamos que seja uma época grandiosa para todos nós.”