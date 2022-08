Morreu Fernando Chalana, o pequeno genial que era destro e parecia canhoto

Revienga, essa palavra tão commumente aplicada ao futebol, terá umas quantas costelas da sua génese cravada em Fernando Albino de Sousa Chalana e no respetivo contorcionismo que provocava em corpos alheios, nos de quem ousasse enfrentá-lo para o despojar de uma bola de futebol. Durante anos, esculpiu-se como um enganador por excelência, fingindo que ia cruzar, rematar ou arrancar com um pé para de repente trocar a bola para o outro pé, afinal os homens são bípedes e haverá ainda quem questione qual era o instrumento predileto do jogador.

A arte do engano, porventura fosse essa a profissão de Chalana, nascido no Barreiro para o mundo que arredondou à sua vontade quando atravessou o Tejo para despontar com estrondo no Benfica. Tinha 17 anos e 25 dias quando se estreou no antigo Estádio da Luz, foi o mais caçula a fazê-lo até então e cedo justificou o prematuro feito pela forma como iludia os adversários a julgarem ser possível adivinhar as suas intenções. A ingenuidade, por vezes, joga futebol.

A simplicidade também e a forma como Chalana ludibriava quem vestia outras camisolas vinha carregada com o fascínio dos gestos singelos: fingia que ia para um lado, denunciava-o sem pudores, e parava o movimento quando o adversário se comprometia com essa ilusão, envolvendo-o numa dança solitária com vista privilegiada para o ver a escapulir-se para onde havia espaço livre. Sem bicicletas sobre a bola, espalhafatos e artifícios desnecessários.

A primeira de 13 épocas a peritar-se na sua arte do engano foi em 1975, apareceu em dois jogos com Mário Wilson e, na seguinte, já fez da equipa principal do Benfica a sua residência permanente com as 33 partidas em que marcou 11 golos, a maior produção que conseguiu numa temporada da sua carreira. O treinador era John Mortimore, que o português responsabilizou por incutir-lhe o "só ver baliza" e jogar sempre para a frente.

Tinha apenas 18 anos e foi campeão nacional, a idade deveria ser tão-só um número para Chalana e os primórdios no Barreirense logo o habituaram a desfocar as datas de nascimento. "Quando lá cheguei pensei que ia treinar com os outros da minha idade, mas comecei logo a treinar com os seniores. Aos 14 anos treinava e jogava (nos particulares) junto a jogadores muito mais velhos", contou, anos atrás, em entrevista ao Sindicato de Jogadores. Desde sempre que Fernando Chalana tratou de enganar homens.

Parecia ser um canhoto com jeito para ser destro ou um destro que tratava por tu o seu pé esquerdo, ele jogava com essa dúvida, é do piorio para quem defende enfrentar um pinga-amor por sair com as fintas para qualquer um dos lados e Chalana aproveitou-se da dúvida. "As pessoas pensam que sou canhoto, mas sou destro. As pessoas é que diziam e continuam a dizer que eu tinha um magnífico pé esquerdo, mas não sou esquerdino, nunca fui. Eu sou destro, talvez também por isso enganava muitos adversários", explicou quem marcou todos os penáltis da carreira com o pé direito. As aparências são as maiores ilusoras.

Com a camisola sempre sem tino e estendida por fora dos calções que, nos seus tempos, eram curtos e o faziam parecer um futebolista a jogar de saiote, os anos alongaram-lhe os cabelos e pontuaram-lhe um bigode na base do longo nariz. Quando Chalana levou o engenho das fintas ao Europeu de 1984, em França, para sentar estrangeiros amiúde, os gauleses que muito a custa eliminaram Portugal, nas meias-finais, chamaram-lhe "Chalanix".