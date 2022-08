Roger Schmidt: “Equipa encarou o jogo de forma séria e focada”

A análise à eliminatória

“É fruto de trabalho duro. O Midtjylland não é uma equipa fácil de jogar, tem bons jogadores e uma equipa muito física, boa nas segundas bolas. Mas estivemos bem. Em Lisboa fizemos um bom jogo e as perspectivas eram boas para hoje, mas ainda assim tínhamos de jogar até ao fim e acho que a minha equipa encarou o jogo de forma séria e focada. Em alguns momentos perdemos o controlo, com muitas bolas perdidas, mas em geral penso que controlámos o jogo, marcámos três bons golos e avançámos mais um passo para o nosso objetivo”

Nível físico dos jogadores

“Todas as formas de jogar futebol são exigentes. Acho que hoje estivemos bem em algumas fases em que mantivemos a bola, descansámos com posse, que é a melhor forma de descansar. Quando o adversário tem a bola não é possível descansar. Acho que os jogadores estão bem boa forma. Fizemos mudanças um pouco mais cedo hoje e há outros jogadores que precisam de minutos. Estou feliz pelo Henrique [Araújo] e pelo Diogo Gonçalves que saíram do banco e marcaram, todos os substitutos estiveram bem”

Neres

“Ele tem um pequeno problema muscular do último jogo. Temos de cuidar dele e não quisemos correr qualquer risco. É possível que volte já no fim de semana mas vamos ver quando voltarmos a Lisboa. Acho que não é nada de grave”