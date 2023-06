“Pai, isto é uma vergonha”: deputado do Chega agrediu árbitro de 18 anos em jogo de futebol

O deputado do Chega Pedro Pinto foi visto a agredir um árbitro de futebol de 18 anos e tentar agredir um outro da mesma idade num torneio infantil de escalões de sub 11 e sub 13, em que também participava a equipa do seu filho, o Futebol Clube do Crato, e que se realizou entre 16 e 18 de junho.

A competição chama-se “Crato Evolution Cup” e Pedro Pinto, que é líder parlamentar do Chega, fazia parte da equipa técnica do clube anfitrião. No segundo dia da fase de grupos, o Crato defrontou o FC Porto: o treinador do Crato foi expulso, e já depois do final do jogo o deputado foi visto a insultar os dois jovens árbitros de 18 anos a partir da bancada, tendo acertado com o chapéu na cara de um deles. Outros pais e adeptos presentes tentaram evitar as agressões.