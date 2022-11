Fernando Santos e a morte do 'Bibota': “É um momento de grande tristeza para todos”

O selecionador português reagiu, na tarde deste sábado, em Doha, à morte de Fernando Gomes, o ex-avançado do FC Porto e Sporting que somou 47 jogos pela seleção nacional.

“É um momento de grande tristeza para todos”, começou por dizer o treinador que está nesta altura no Catar, no Campeonato do Mundo, num vídeo enviado às redações pela Federação Portuguesa de Futebol. “À família enlutada, em meu nome e da equipa, de todos nós, deixamos aqui os nossos votos de pesar. E também à família portista, os nossos votos.”

E continuou: “Vamos rezar por ele e pedir calma, para que a sua alma possa descansar em paz, é o mais importante neste momento. A todos, os nossos sentimentos".

Em 2019, diagnosticaram-lhe um cancro no pâncreas e já este ano, em outubro, teve de ser hospitalizado após sofrer um enfarte. Aos 66 anos, a saúde debilitou-o. O legado que deixou no futebol perdurará sem prazo.

Fernando Gomes marcou mais de 400 golos na carreira e venceu, por duas vezes, o prémio de melhor marcador europeu numa época, daí a alcunha ‘Bibota’.