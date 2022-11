Ministério Público investiga FPF e Fernando Santos por fraude fiscal. O caso está na mão de dois procuradores especializados

O Ministério Público está a investigar suspeitas de crime fiscal na fórmula encontrada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para pagar os ordenados a Fernando Santos e à equipa técnica da seleção nacional. O caso foi entregue a uma equipa de procuradores do DCIAP, o departamento onde são investigados os processos de maior gravidade e complexidade, sabe o Expresso.

Segundo uma fonte judicial, o processo não tem arguidos e está numa fase muito embrionária. “Fase de inquérito”, precisa a fonte. A investigação está a cargo dos procuradores Susana Araújo e Miguel F. Rodrigues, especializados em crimes fiscais, e ainda apanha os visados de surpresa. “A FPF não tem conhecimento de qualquer processo, seja da iniciativa do Ministério Público seja de qualquer outro órgão de investigação criminal a eventuais indícios de crime fiscal, tendo por base o contrato celebrado com a Femacosa”, diz fonte oficial da Federação, em linha com Fernando Santos: “Não tenho nenhum conhecimento de nada a esse respeito.”