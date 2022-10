Federação de judo só poderia cortar financiamento a Telma Monteiro com processo disciplinar ou de doping, mas o Comité Olímpico nada recebeu

“Sábado, na reunião de planeamento, os treinadores foram informados de que eu, como outros atletas, já não temos verba do projeto olímpico - gerido pela federação - para realizar o planeamento que tínhamos feito.”

O parágrafo consta na mensagem teclada por Telma Monteiro, na segunda-feira e na sua conta de Facebook, que fez borbulhar de novo a água mantida perto da temperatura de fervura entre a judoca do Benfica e a Federação Portuguesa de Judo (FPJ), sobretudo da atleta para com o presidente da entidade, Jorge Fernandes, a quem ela e outros seis judocas (dos 10 que perfazem o projeto olímpico da modalidade) dirigiram uma carta aberta, em agosto, denunciando um “clima insustentável e tóxico” na modalidade. Feita essa denúncia, esta nova queixa alegava uma falta de financiamento.

Telma Monteiro é a mais condecorada judoca na história da modalidade em Portugal. Coleciona para lá de 40 medalhas internacionais, incluindo 15 de ouro, além do bronze nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, dos seis títulos de campeã europeia e do facto de ser responsável por um terço dos pedaços de metal conquistados pelo país a nível continental. Aos 36 anos, ainda vai buscar resultados ao tatami que lhe permitem, afunilando o contexto, alimentar um par de constatações: a fome de se qualificar para os Jogos de Paris, em 2024, e ter acesso a fundos estatais que a ajudem na preparação para competir nessa direção.

Por ter conquistado o ouro no Grand Slam (segundo tipo de torneio que mais pontos vale para o ranking mundial) de Abu Dhabi, em novembro de 2021, a judoca manteve o TOP Elite, nível mais elevado de integração no projeto olímpico que lhe dá direito a receber a maior Bolsa de Atleta possível, no valor de 1.375 euros mensais. Em Tóquio, o ano passado, fizera o suficiente (9.º lugar) para ficar no patamar logo abaixo, equivalente a 1.000 euros, segundo a grelha definida pelo Comité Olímpico de Portugal (COP).

Mas, na segunda-feira, quando denunciou que a federação já não a estará a financiar, Telma Monteiro referia-se a outros valores - que, salvo “alguma proposta de exclusão”, a entidade não poderia cortar.

A explicação dada à Tribuna Expresso pelo COP veio acompanhada de uma garantia: até ao final do dia de terça-feira, a entidade “desconhecia” que “exista algum processo em curso” por “razões disciplinares, de doping ou outros” relacionados com Telma Monteiro. Em “última instância” e se registasse um desses casos visando a judoca, só aí poderia “levar à proposta de exclusão do Programa de Preparação Olímpica” e eventual retirada da atleta da lista de beneficiários de “montantes destinados às atividades de preparação e participação desportiva”, esclarece a entidade.

Repetindo, esses valores vêm de cálculos feitos no âmbito dos contratos-programa que o COP assina com as várias federações desportivas. À de judo, em 2022 e apenas no que concerne o Apoio à Preparação dos atletas, foi transferida uma verba de €242.500 mil, com base num rácio de €25 mil por atleta. Em 2016, quando Telma Monteiro recebia uma bolsa mensal de 1.350€ (inferior em 15€ à atual), a judoca disse, em entrevista à Tribuna Expresso, que o conjunto desses valores era “suficiente para fazer uma preparação não ideal, mas boa”. Na altura, acrescentou que “o nosso problema não são os recursos que temos, mas a forma como estão a ser geridos”.

A essa data, o presidente da Federação Portuguesa de Judo ainda não era Jorge Fernandes - seria eleito para o primeiro mandato só em janeiro de 2017. Questionado sobre as alegações feitas pela judoca e sobre se, de facto, deixaram de ser disponibilizadas verbas, o dirigente não respondeu. Esta semana, apenas se pronunciou sobre o caso à agência “Lusa”, explicando : “Não existe dinheiro para tudo. O plano da Telma era impensável, uma coisa de loucos. A Telma pedia para ir para Abu Dhabi [onde agora se encontra a competir], seguir para a Austrália para fazer um estágio e, no fim de semana a seguir, competir em Baku. Isto, desportivamente, era um desastre”.

David Finch/Getty

No domingo, a FPJ aprovou, em Assembleia Geral, o plano e o orçamento da entidade para 2023, o qual prevê um investimento superior a €510 mil em 58 eventos, entre estágios de preparação e competições. Nas prioridades delineadas na Fundamentação ao Orçamento para o próximo ano, consta o “efetuar uma adequada preparação para os grandes eventos europeus e mundiais, de acordo com as possibilidades financeiras”. Entre as estratégias apontadas, lê-se “melhorar o apoio e preparação dos Atletas integrados no Projeto Olímpico, proporcionando uma articulação individualizada, específica com cada atleta e com os seus treinadores, e na elaboração dos seus planos e na execução dos mesmos”.

Em 2022 e de acordo com o COP, a federação de judo foi “dotada de um financiamento” superior a €491 mil e repartido entre apoio à preparação e as bolsas para atletas e treinadores. Para o ano vindouro será atribuído outro montante que, explica o Comité Olímpico, é definido consoante “o número de atletas que cumprem os critérios de integração no projeto” e a “avaliação do Plano de Atividades e Orçamento” apresentado pela FPJ. Os montantes das bolsas dependerão do nível (existem três) de integração de cada atleta. Telma Monteiro é uma de 10 judocas que integram o projeto olímpico - e, desde esta semana, a mais vocal nas críticas a quem regula a modalidade.

Aquando da divulgação da carta aberta, em agosto, primeiro ato que publicamente agitou as águas, a troca de galhardetes levou a que uma reunião fosse convocada e realizada entre a FPJ, o COP e a tutela. O encontro, ao que parece, pouco ajudou a serenar as divergências. Questionado pela Tribuna Expresso, o Instituto Português da Juventude e do Desporto (IPDJ) confirmou “estar em curso um inquérito à Federação Portuguesa de Judo”, relegando até à conclusão do mesmo quaisquer comentários sobre este caso, além de “nada ter a acrescentar às declarações já feitas pelo Secretário de Estado da Juventude e do Desporto”.

Na terça-feira, João Paulo Correia lamentou, à “Antena 1”, que “o bom-senso não tenha imperado” na “crise” que se instalou na modalidade: “Nos últimos dois meses, não foi dada nota de que o acordo [alcançado em agosto] estivesse incumprido, [mas] soubemos que novas situações estariam a afetar, no entender dos atletas, a sua preparação para a participação nos Jogos”. Por essa altura, o secretário de Estado já tinha em mãos outra carta enviada por seis judocas - os mesmos Telma Monteiro, Bárbara Timo, Rochele Nunes, Patrícia Sampaio, Anri Egutidze e Rodrigo Lopes (só Catarina Costa se subtraiu à missiva de agosto) -, na qual, segundo o “Público”, se descrevem “exaustos mentalmente” e criticam o presidente da federação por, “sem transparência alguma”, alegar que a verba de apoio olímpico já foi gasta.

O Benfica, ainda na terça-feira, voltou a pronunciar-se institucionalmente, criticando que Jorge Fernandes “teima em colocar o ego acima dos interesses da modalidade e do país” num processo “que está no limiar da rutura”. Os grupos parlamentares do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda requereram audições ao secretário de Estado do Desporto, além dos presidentes do COP e da FPJ.

E Telma Monteiro está, por estes dias, de novo no Abu Dhabi, envolta em quimonos, cinturões e tatamis e a aprontar-se para combater no Grand Slam onde, há um ano, conquistou o seu mais recente ouro. Vai competir integrada na seleção nacional de oito judocas comandada por Marco Morais, o treinador que substituiu Ana Hormigo, antiga selecionadora que terá sido “despedida por e-mail”, segundo a judoca. A água continua a ferver e não parece estar a evaporar.