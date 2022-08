Paulo Futre internado no hospital de Santa Maria na sequência de um problema cardíaco

Paulo Futre foi internado neste domingo no hospital de Santa Maria, em Lisboa, na sequência de uma indisposição sofrida durante o funeral da mãe, noticiou o jornal "Record". O antigo futebolista, 56 anos, que representou Sporting, Benfica, FC Porto e Atlético de Madrid, terá sofrido um acidente vascular cerebral e foi sujeito a um cateterismo.

A TSF revelou que Futre chegou a Santa Maria por volta das 20h00, depois de ter sido assistido no hospital do Barreiro, com um princípio de enfarte e a unidade de saúde está a cumprir os procedimentos normais, realizando exames ao antigo atleta.

"Ele [Paulo Futre] sentiu-se mal durante o funeral, começou a suar imenso e chamámos o INEM, que nas primeiras observações verificou que estava com a tensão muito baixa, razão pela qual decidiram levá-lo para o hospital", disse uma fonte à Lusa..