“Uma vez parei um jogo. Disse ao árbitro que precisava ir à casa de banho. Estive 15 minutos a ler o jornal, para deixar o jogo acalmar”

Nasceu em Lisboa. Faça um breve resumo da história da sua família.

Os meus pais tiveram uma peixaria durante 48 anos, em Queluz-Monte Abraão. Gente de trabalho, sem ligação absolutamente nenhuma ao futebol. Tenho dois irmãos, ambos mais novos. A minha irmã é psicóloga, somos vários na família, e o meu irmão é professor do ensino básico, mas enveredou pela carreira militar na GNR e hoje é sargento.

Deu muitas dores de cabeça aos seus pais?

Algumas. Três filhos habituados a brincar na rua é natural que por vezes houvesse coisas como fugir um par de horas de bicicleta para ir "roubar" fruta, mas acima de tudo fugir para ir jogar futebol em alguns bairros mais longe. Uma infância normal.

O que dizia querer ser quando fosse grande?

Guarda-redes.

Tem ideia de onde veio esse fascínio pela baliza?

Veio muito de dentro. O aquecimento para os jogos de bairro começava às sete ou oito da manhã, ia buscar os amigos que já estavam acordados, metia-me entre dois ferros, em piso de cimento, e ali estava horas e horas, não sei como os cotovelos e os joelhos resistiram a tanta queda, até passar para o "estádio oficial", que era o ringue do Monte Abraão, para jogar contra os bairros dali à volta. Joguei sempre à baliza. Mas não consigo explicar. Nem sequer tenho aquela justificação de ser mau com os pés ou de ser o gordinho que vai à baliza [risos].

Tinha pelo menos a justificação de ter jeito para a baliza?

Sem dúvida. Tenho memória de defesas que fazia naqueles jogos de rua, que eram como se fossem as nossas finais de campeonatos do Mundo ou algo parecido [risos].

Em casa torcia-se porque clube?

Todos benfiquistas e eu com uma tendência para puxar pelo Sporting.

Quem eram os seus ídolos?

Jozef Mlynarczyk marcou a minha infância, um pouco a par de Vítor Damas e Manuel Bento. Mas uma paixão muito grande pelo Mlynarczyk, ao ponto de ainda existir na família uma relíquia que é um dossiê carregado de recortes dele. Escrevi, para desespero da minha mãe, “Mly”, as iniciais do Mlynarczyk, na porta da casa de banho, com uma tesoura. Quase levei pancada por causa disso. Na minha adolescência o campo de mais fácil acesso para mim era o do Estrela da Amadora, vi muito jogo lá, vi o FC Porto algumas vezes com o sonho de poder entregar aquele dossiê ao Mlynarczyk e nunca consegui. Tive muita pena porque das duas vezes que trabalhei no Legia de Varsóvia, várias pessoas prometeram levar-me a conhecê-lo e nunca se proporcionou. Era um sonho de infância poder conhecê-lo. E há outra grande referência, o Vítor Baía.

Gostava da escola?

Eu tinha muita facilidade em aprender. Acho que isso se confirmou porque fiz dois cursos superiores, o de Educação de Infância e o de Psicologia Clínica, e estive sempre nos três melhores alunos de qualquer um dos cursos.

D.R.

Quando e como começou a jogar num clube?

Comecei aos 12 anos no Juventude Operária do Monte Abraão (JOMA), que ainda por cima é um clube conhecido mais pelo atletismo do que propriamente pelo futebol. Éramos uma equipa tão fraca, o próprio guarda-redes tão fraco e tão pequenino, que durante muitos anos perdurou na minha memória o trauma de tudo o que eram bolas por cima [risos]. Eu era muito pequeno, a baliza era de futebol de 11, era fácil sofrer golo. Demorei uns bons tempos a recuperar disto, até crescer realmente alguma coisa.

Só esteve um ano na JOMA. Porquê?

Eu procurei sair daquela zona de Queluz quase como um passo de independência e autonomia, de poder ir de comboio de Queluz para Rio de Mouro, sozinho, aos 13 anos. Fui para o Rio de Mouro, onde estive dois anos e desenvolvi muito como guarda-redes. Nesse ano fui chamado à seleção de sub-15 de Lisboa e para mim já foi uma coisa importante, consegui chegar à fase final, porque vão saindo jogadores pelo caminho. Claro que acabaram por ficar os guarda-redes do Benfica e do Sporting ou do Belenenses. Mas permitiu-me sonhar mais um bocadinho.

Como foi parar depois ao Belenenses?

Fui às captações. Éramos 300, 400 miúdos. Aquele treino à antiga para os guarda-redes dava-nos muita resiliência, muita capacidade de trabalho.

Que treino era esse à antiga?

Era feito pelo treinador principal ou pelo adjunto; queda, queda, queda, remates à baliza, de curta distância, exercícios de toca num poste e voa, faz a linha final toda de cócoras a poder voar. Mas dava-nos algo que ficou para sempre na minha carreira, uma capacidade de superação, de sacrifício, inacreditável. Tento não perder isso como treinador de guarda-redes. Não vou replicar estas coisas, mas vou replicar, num ou outro momento, num dia da semana, uma capacidade de dar porrada, para extrair dos miúdos, principalmente, esta capacidade de sofrimento necessária para jogar num lugar destes.

Quando aos 15 anos ingressou no Belenenses já tinha dado o pulo físico?

Estava nesse processo, estaria mais ou menos perto do 1,80 metros.

D.R.

Quais eram as suas mais-valias enquanto guarda-redes? Não era a altura.

[Risos] Não. 1,80 m já não era muito para um guarda-redes naquele tempo, mas não tinha o peso que tem hoje. No Belenenses havia um rapaz, Hélder Trigo, que já tinha uma estatura superior à minha, mas o titular chamava-se Paulo César, andou nas seleções jovens, e era um guarda-redes fantástico que provavelmente tem menos estatura do que eu. Claramente a minha mais-valia era a capacidade de explosão e a agilidade. Joguei pouquinho, tinha um nível inferior em relação a eles. Foi ótimo para mim, mas tive poucas oportunidades.

É por isso que vai tentar a sorte no Estrela da Amadora?

Sim, porque o Estrela tinha equipa B e tive possibilidade de jogar um pouco mais.

Sempre sem ganhar dinheiro?

No Belenenses começaram a pagar-me o passe. No Estrela já recebia algum dinheiro, amealhado pela minha mãe e que depois me ajudou quando aos vinte e poucos anos decidi abrir o meu próprio colégio, com a minha atual esposa. Esse dinheiro estava religiosamente poupado para ajudar no investimento inicial que fizemos.

Também jogou no Futebol Benfica (Fofó).

A saída do Estrela tem a ver com o facto de ter percebido que dificilmente conseguiria ser o titular da primeira equipa. Nessa altura, o Estrela quis emprestar-me ao Atlético Clube de Portugal, onde iria ser treinado pelo Vítor Damas. A proposta era para ser guarda-redes titular dos juniores e ser o terceiro guarda-redes da equipa principal. Gostava de ter dado esse passo, mas decidi que não. Talvez pela distância, o Fofó estava mais próximo. Confesso que estou arrependido, por esta magia e carisma em torno do Vítor Damas.

Quais eram as suas ambições?

Ser profissional de futebol, no mínimo, e poder jogar num grande clube. A minha ambição era subir sempre um patamar em relação àquele onde estava.

Quando percebeu que não ia chegar lá acima, ou seja, que não iria jogar na I Liga?

Logo no 1.º ou 2.º ano de sénior. Eu subi a sénior no Fofó e era o terceiro guarda-redes, com muito poucas possibilidades de ser mais porque estava com gente mais velha, com outra capacidade e carisma, num grupo de homens, e isto era muito vincado na III divisão. O meu lugar era aquele, não havia sub-23, não havia equipa B e passei um ano inteiro sem jogar. Acho que fiz uma jura a mim próprio nesse ano de que nunca mais seria suplente de ninguém. Tem a ver comigo, com personalidade. Mas, na verdade, eu não conseguia viver sem o futebol. Fiz o 12.º ano, reprovei a filosofia e no ano seguinte faço filosofia com 60 ou 70 faltas, devido ao futebol, estava no Vitória de Lisboa. No final do ano disse ao professor que ia trabalhar para as obras e pedi-lhe para me passar, fiz um exame de recuperação, consegui tirar nota suficiente para poder passar. O ir para as obras era mentira, claro [risos].

D.R.

Como acabou a tirar o curso de Educação de Infância?

Durante a juventude a partir dos 15,16 anos, comecei a trabalhar em colónias de férias e descobri esta grande vocação pela educação de infância, pela animação. Sentia ser ótimo nisto e que a ter de escolher uma carreira universitária era esta a minha paixão. Mas nunca consegui deixar de jogar futebol. Era mais forte, era um bichinho que não conseguia abandonar.

Quando surgiu aquele namoro mais sério que resultou em casamento?

Surgiu já com 21 anos. Tive uma ou duas paixões muito fortes antes, mas a mulher da minha vida, e já com quase 25 anos de casamento, surgiu após um trabalho que fiz como animador. Conheci a Sofia, no IPDJ, ela era minha chefe. Eu trabalhava num autocarro de dois andares, qual caixeiro viajante, que todas as semanas estava numa determinada localidade e fazia animação. O autocarro veio a Lisboa fazer a inspeção e nessa semana tive de ir trabalhar para o IPDJ e foi lá que a conheci. É daí que vem a nossa história.

Nessa altura jogava onde?

Isso foi depois da tropa. Fiz quatro meses de tropa porque a minha mãe disse que eu ia ficar mais homem e que a tropa me ia endireitar [risos]. Conheci a Sofia quando entrei para o Algueirão-Mem Martins, estava a Sofia a concluir o curso de Psicologia. Ela é determinante na minha entrada na faculdade, no curso de Educação de Infância, onde havia 50 mulheres e dois rapazes. Adorei, tive excelentes resultados.

O futebol já estava arrumado na sua cabeça, no sentido de saber que não iria fazer da vida de guarda-redes o seu futuro profissional?

Sim. Havia sempre o sonho, não escondo, nem que fosse na II Liga, em que pudesse ser profissional. Eu vivia futebol 24 horas na minha cabeça, mas havia que encontrar outros caminhos. Ainda não pensava ser treinador de guarda-redes. Às vezes imagino onde é que já tinha chegado a minha carreira se eu tivesse começado 10 anos mais cedo como treinador de guarda-redes… Mas, optei por jogar até não conseguir mais. Eu ainda jogava e já era treinador de guarda-redes no Benfica, onde ganhava títulos e ganhava dinheiro. Não conseguia parar de jogar. Eu era a minha própria cobaia.

D.R.

Tem histórias para contar desses tempos de jogador?

Tenho várias. Assim de repente, lembro-me de uma quando jogava no Fófó. Nós equipávamo-nos nos balneários contíguos ao campo principal e um bendito dia eu e o ponta de lança, Luís Pinto, que nós chamávamos Chalana, resolvemos começar a atirar para o relvado as peças de roupa um do outro, ou seja, eu agarrava e atirava as cuecas do Chalana, ele atirava as minhas calças. Acabámos de tomar banho, terminámos esta brincadeira, só tínhamos a toalhinha para ir ao relvado, achávamos nós para ir buscar a nossa roupinha intacta e seca, quando de repente liga-se a rega automática. Só me recordo de ir dentro do autocarro, de Benfica para Queluz, de onde éramos os dois, a fazer “shlap, shlap”, porque a roupa estava completamente encharcada. As pessoas olhavam para nós e viam-nos num estado absolutamente miserável, qual dois pobres mendigos com a roupa completamente encharcada, sem estar a chover [risos].

Mais histórias.

Quando joguei no Vitória de Lisboa, após sair do Fofó, num determinado jogo, tive um colega que, quando fizemos a identificação dos jogadores ao árbitro, antes do jogo, virou-se para o árbitro: “Jorge Prazeres, vendedor de automóveis na PovoCar se precisar de alguma coisa, estarei ao seu dispor”. A verdade é que quem dispôs dele foi o árbitro, porque aos cinco minutos de jogo já estávamos a jogar com menos um, porque o árbitro já o tinha expulsado [risos]. Histórias tenho várias. Lembro-me de um episódio engraçado no Paio Pires.

Força.

Quando estive no Paio Pires, no ano em que conseguimos a subida de divisão, alcançámos também a final da Taça e tivemos um grupo de adeptos fervorosos e loucos, que decidiram ir de Paio Pires até Grândola, a pé. Saíram, penso que na sexta-feira à tarde, o jogo realizar-se-ia no domingo. A minha forma de os motivar e de garantir que pudessem chegar ao destino, foi entregar-lhes a minha camisola de jogo, com que ia jogar e que, graças a Deus, chegou a Grândola intacta [risos].

Quando fez o primeiro curso de treinador de guarda-redes?

Faço numa empresa porque não havia cursos oficiais, só muito recentemente passamos a ter a nossa UEFA A Goalkeeping, por isso tive de fazer quase todos os cursos no estrangeiro, com exceção do primeiro, que fiz numa empresa particular. Tinha 36 anos, a minha segunda filha, a Camila, tinha acabado de nascer, e eu era diretor pedagógico da Kidzania, um emprego muito bem pago, um projeto fascinante no qual estive desde o início, com responsabilidade, e tomei a decisão de me despedir para ir em busca deste sonho de ser treinador de guarda-redes. Não tinha nada, estive durante um ano a fazer todos os cursos que podia, estava no subsídio de desemprego. E no ano seguinte comecei à procura de trabalho na área.

D.R.

Há pouco disse que o dinheiro que a sua mãe guardou serviu para ajudá-lo a abrir um colégio. Que projeto foi esse e em que altura foi?

Foi no meu primeiro ano do curso de Educação de Infância, em que jogava no Algueirão. O curso era de três anos e obrigava fazer os três anos a estagiar, porque estava em pós-laboral. Com o futebol, era difícil de conciliar. Após o primeiro ano de estágio no colégio de outra pessoa, eu e a Sofia decidimos abrir o nosso próprio colégio, um ATL em Queluz, que tivemos durante três anos. Era muito desgastante e acabámos por fechar e vender. A Sofia sempre trabalhou no IPDJ, onde ainda trabalha. Lembrei-me de uma história engraçada dessa altura no Algueirão.

Conte.

Muitas vezes não havia transporte para todos, então metade da equipa do Algueirão viajava no autocarro do colégio que eu tinha aberto com a minha mulher. Lá íamos nós, cantarolando e rindo num autocarro com vários bonecos, colorido, com decoração nas janelas, onde estava escrito “Os Malandrecos”, que era o nome do nosso colégio. Passeámos pelos vários campos do campeonato distrital de Lisboa nesse autocarro [risos].

Era um guarda-redes “maluco” como se diz que são todos ou comportava-se bem dentro de campo?

Até aos 30 anos eu era muito emocional naquilo que eram as discussões com os árbitros, com os adversários, levei alguns cartões vermelhos devido a esta faceta de indisciplina, que é tudo aquilo que eu não vejo hoje em dia e que eu não quero nos meus guarda-redes. O controlo emocional é das coisas mais importantes para alguém que joga naquela posição. Mas cheguei a ser levantado pelos cabelos, sempre tive os cabelos compridos, de tanto desespero dos adversários, de tanto anti jogo que fazia. E eles eram expulsos. Cheguei a parar um jogo para ir à casa de banho, porque o adversário não saía da minha área. Disse que precisava ir à casa de banho, mas estive 15 minutos a ler o jornal, para deixar o jogo acalmar [risos]. Talvez derivado ao curso de Psicologia, que fiz em 2003, e que me ajudou muito, quando fui para o Paio Pires já era o melhor amigo dos árbitros. Já era capitão de equipa, já os sabia levar perfeitamente.

A sua mulher nunca lhe pediu para deixar o futebol e dedicar-se apenas à Psicologia?

Não. É das coisas mais bonitas que existe na nossa relação. Eu tive uma família que sempre foi alimentando e dando asas a estes meus sonhos. Não há nada que hoje possamos ter a nível material, que possa pagar aquilo que foi feito antes. Nem esta decisão, já com duas filhas, de dizer: vou para o desemprego à procura do sonho de ser treinador de guarda-redes. Eu cheguei ao Benfica para treinar os sub-13, durante seis meses, como estagiário e sem receber um tostão. Só depois me fizeram um contrato, a ganhar €500. Durante muito desse tempo foi o ordenado da minha esposa que ajudou a suportar tudo e nunca houve da parte dela qualquer sinal de que gostava que eu deixasse de jogar. Aliás, enquanto não tínhamos filhos ela ia ver os jogos todos deste maluco que muitos dos jogos nem os acabava porque levava cartão vermelho [risos].

Aos 35 anos inicia o seu percurso como treinador de guarda-redes no Benfica…

Não, eu iniciei-me no Real Massamá, onde faço meia época, depois é que surgiu a proposta do Benfica, para estagiar. Mas deixe-me acrescentar que eu fui para a Escócia de mochila nas costas para fazer cursos, porque havia muito pouca coisa em Portugal. Queria beber de muitos lados antes de começar, porque tinha noção de que o que tinha como guarda-redes nunca me iria servir para atingir o nível com que sonhava. Ali começou uma nova carreira com os mesmos sonhos com que começou a outra aos 12 anos.

D.R.

Como foram esses primeiros seis meses no Benfica?

Sentia que não percebia nada de ser treinador de guarda-redes [risos]. Olhava para os colegas do Benfica e perguntava-me como eles conseguiam chutar, levantar a cabeça e dar feedback, tudo ao mesmo tempo, e ver tanta coisa. Eu via 20% daquilo que eles viam, porque já tinham muita experiência. Fui muito ajudado por pessoas que continuam lá, dedicadas ao futebol de formação, a fazer um excelente trabalho. O departamento de guarda-redes era liderado pelo Hugo Oliveira, que apostou muito em mim.

Quando iniciou a sua carreira o que foi mais difícil?

Dar um feedback detalhado e atempado, que é uma das principais qualidades do treinador de guarda-redes. E senti alguma dificuldade na formulação dos exercícios, porque eu não acredito em exercícios formatados, acredito nos meus próprios exercícios. A parte mais criativa e mais rica para mim do treino é a formulação do exército, a sua execução e o seu feedback.

Como se determina o perfil de um guarda-redes?

Determina-se em função do que se pretende desse guarda-redes para a equipa A. Claro que este perfil vai mudando consoante o treinador da equipa A, sobretudo em Portugal. Hoje acho que há linhas gerais no futebol moderno daquilo que se pretende de um guarda-redes.

Que linhas gerais são essas?

Para mim são: um guarda-redes que saiba controlar espaços nas costas da linha defensiva, que te saiba defender a baliza nos momentos em que só Deus e o guarda-redes é que te valem para te salvar, porque já não há defesa, já não há ninguém, és tu e o avançado e, um guarda-redes que saiba jogar com os pés.

Quem era o seu modelo de guarda-redes quando começou a treiná-los?

O Arthur Moraes. Foi uma enciclopédia para mim vê-lo da bancada, a trabalhar. Foi dos guarda-redes mais completos que passou pelo futebol português, do ponto de vista de decisão e do posicionamento. Depois podia faltar muita coisa, mas a inteligência tática do Arthur criou o meu modelo de guarda-redes, principalmente em termos defensivos. Hoje em dia o meu modelo de guarda-redes é completamente diferente devido a uma maneira de jogar diferente, mas defensivamente e do ponto de vista de inteligência tática, o Arthur foi um modelo.

D.R.

Teve de desfazer o sonho de muitos miúdos que sonhavam ser guarda-redes?

Contribuí para algumas dessas decisões, naturalmente. E dói. Dói muito porque tenho esta coisa de “guarda-redes meu uma vez, guarda-redes meu para toda a vida”. Muitos daqueles meninos hoje são professores de educação física, têm outros trabalhos e a relação continua a ser a mesma, o carinho é recíproco. Mas se eu tiver um filho no futebol português, ele chama-se André Ferreira, subiu agora pelo Granada. No sentido de irmos buscar o André ao Nogueirense, com 16 anos, a jogar pelos juniores, e saber hoje que é profissional e tem uma carreira bonita, é algo que nos enche.

O que viu nele de diferente?

O que acho que um scout deve ver, comportamento e atitude agressiva taticamente; o jogar com a baliza nas suas costas a muitos metros de distância; muita capacidade de liderança; não vi lentidão na velocidade de pensamento, deslocamento e de reação. São as três velocidades que te vão criar dificuldades no futebol profissional. O seu perfil físico, gigante e muito magrinho, sabendo que vais encher aquele corpanzil com trabalho, também nos fascinou. E o facto de ser um excelente aluno.

Esteve no Benfica cinco anos. Chegou até onde?

Fiz aquele meio ano de estágio, faço três anos de sub-17, com dois títulos nacionais, um deles no Olival na célebre história do João Costa e do Andorinha.

Que história? Conte.

O empate bastava-nos e o Andorinha, antes do livre direto do Gonçalo Guedes, que nos deu o empate, fez quase todo um podcast a relatar a importância de ser campeão nacional, isto ouve-se num áudio muito engraçado, e o Gonçalo concentradíssimo, a ouvir. Confessou-me depois, quando lhe perguntei o que pensava naquele momento do livre, que se não marcasse ainda tinha de treinar uma semana a sério e que se marcasse já podia relaxar porque já éramos campeões nacionais [risos]. O Andorinha depois daquele podcast inteiro a falar para o Gonçalo e a provocar, a provocar, faz aquilo que é a morte do artista em muitos guarda-redes no momento dos livres diretos, deu um pequenino passo na direção da barreira, acho que ele dá só meio-passo, o Gonçalo dá uma estalada ao poste do Andorinha e quando ele se lançou, a bola já estava lá dentro.

D.R.

Quando passou a treinar os guarda-redes da equipa B do Benfica, percebeu que estava próximo de concretizar os sonhos?

Sem dúvida, foi um passo importante porque pela primeira vez tomei contacto com o futebol profissional, na II Liga, num ano muito difícil. O treinador era o Hélder Cristóvão, o adjunto era o Nelson Veríssimo e para mim o sonho começou a ganhar asas. O sonho com a equipa A, tenho de ser sincero, não era uma coisa ainda muito presente, porque estava lá o Hugo Oliveira, era o meu chefe, estava no Benfica há muito anos e a ganhar títulos. Portanto, não me via tanto ali naquela altura. Percebo hoje que, se não tivesse tomado a decisão de sair para ir para a Arábia com o mister Ricardo Sá Ponto, se calhar a história podia ter sido outra, porque o Hugo acabou por sair naquele ano e entrou o Luis Esteves, que era uma aposta do Rui Vitória. Se tivesse sido mais paciente hoje podia ser o treinador de guarda-redes da equipa A do Benfica. Todavia, eu não era o mesmo treinador de guarda-redes que sou hoje, depois de todas as experiências que passei à volta do mundo. Aliás, o mister Ricardo Sá Pinto disse-nos uma coisa engraçada no início de trabalharmos com ele: "Falta-vos mundo". Faltava mundo à sua equipa técnica.

E faltava?

Sim, hoje entendo na perfeição, após ter trabalhado na Inglaterra, na Bélgica, na Polónia, no Equador, que este “mundo” me deu muita coisa.

D.R.

Como e por que razão saiu do Benfica para ir atrás do Sá Pinto para a Arábia Saudita?

Há um adjunto do Sá Pinto, o Guilherme Gomes, hoje está no Bordéus e é um grande amigo, que, quando o Ricardo quer trocar de treinador de guarda-redes, sugeriu o meu nome. Eu tive quase uma entrevista com Ricardo, à mesa.

Já o conhecia?

Não.

Qual foi a primeira impressão?

Um apaixonado. Um apaixonado pelo jogo, uma confiança inabalável nas suas ideias e um carisma tremendo. Talvez tenha sido das entrevistas de emprego onde eu estava mais nervoso. Porque era uma figura para mim, e eu sabia perfeitamente de onde é que vinha. Mas correu muito bem. Terminamos o jantar e ele diz: "Se quiseres, tu és o meu próximo treinador de guarda-redes, estás contratado".

O que sentiu?

Muita felicidade. A consciência de que a melhoria das condições financeiras era muito importante para a minha família depois de alguns anos difíceis. Tivemos anos complicados, em busca destes meus sonhos.

Quando passou a viver só do futebol?

No fim do meu primeiro contrato nos juvenis do Benfica, e mesmo sendo muito pouco dinheiro, fizemos contas. Nunca gastámos mais do que devíamos, mas sempre fizemos um investimento muito grande na educação das nossas filhas, o colégio delas levava 60% do nosso rendimento. Mas nessa altura senti que queria apostar naquilo e que era difícil ter outra atividade, porque o Benfica dava-me também outros projetos engraçados.

Que tipo de projetos?

Por exemplo, vinham uns ingleses durante uma semana treinar e eu treinava de manhã com eles e à tarde com os juvenis. Estive um ano em que estive com a seleção do Gabão de manhã e à tarde com os juvenis do Benfica, e tinha quase o dobro do salário. Se estivesse a trabalhar noutro sítio não teria acesso a estas coisas. Foi uma aposta deliberada que fiz.

D.R.

Voltando à Arábia. Foi um salto financeiro gigantesco?

Sem dúvida. Mas também aquilo que já sentia no Benfica era que, adorava o modelo, adorava a chefia e a liderança do Hugo Oliveira, mas chega uma altura em que o aprendiz já precisa de outras coisas, precisa dar asas às suas ideias, já questiona aqui ou ali uma ou outra coisa e tem de experimentar por si. Foi isso que fiz.

Quando chegou a casa e disse que ia para a Arábia, como reagiram?

Muito difícil. Dos momentos mais difíceis. A Beatriz, a minha filha mais velha, devia ter uns 12 anos e a Camila uns cinco ou seis. O choro convulsivo da Beatriz no aeroporto é das coisas que hoje ainda mais me marca. A minha mulher sabia que era algo que buscávamos. Percebemos financeiramente a compensação, mas ainda sem ter muito bem a consciência do que iria. Foi o início de seis anos disto.

Tomaram logo a decisão de que elas ficavam em Portugal?

Sim. Principalmente por ser na Arábia. A partir daí, sempre criei condições para poderem ir e foi uma decisão conjunta de não irem por aquilo que tinham as miúdas aqui em Portugal. A vida de treinador não é a mesma que a vida de jogador. Nós sabemos que temos um contrato de três anos, mas que podemos ficar um ou dois meses. Sabes que jogas o teu emprego em muitos clubes, a cada 90 minutos. No início do jogo tu tens emprego e no final não sabes se continuas a ter esse emprego. Isto foi sempre muito consciente. A vida das minhas filhas e mulher, com exceção da Arábia onde nunca foram, passou a ser viagens para a frente e para trás. Nunca senti ter o direito de dizer-lhes “vão” ou de dizer à minha mulher “deixa o teu trabalho e vem atrás de mim e da minha carreira”. No dia em que elas disserem, queremos ir, a porta está aberta, as casas estão sempre preparadas, há colégios e universidades, por isso.

D.R.

As primeiras impressões da Arábia Saudita e do Al-Fateh?

O primeiro impacto foi aquele calor brutal dos 50 e tal graus. Era uma cidade pequena, a viagem de uma hora do aeroporto até lá foi feita com um motorista completamente louco. Eles são loucos a conduzir. Puseram-nos numa casa onde não deixaram água. A alternativa foi ferver a água para beber. E depois é aquele choque de sair de um clube como o Benfica e chegar a um clube médio, da Arábia Saudita, onde falta muita coisa. Se quiseres uma coisa para daqui a cinco dias, tens de pedir duas semanas antes. Recordo-me da primeira visita que fizemos ao relvado de treinos, onde encontrámos 10, 15 pássaros mortos, devido ao calor. A adaptação a toda aquela humidade e calor custou.

Tinham de treinar de noite?

Sim, às nove, nove e meia. Chegámos ainda por cima em pleno Ramadão, em que está tudo fechado. Ficámos algumas vezes presos no supermercado porque era a hora da reza, eles abandonam os locais de trabalho e tu ficas ali, à espera que regressem para poderes pagar. Fomos algumas vezes mandados para trás no supermercado, porque não podíamos entrar com uns calções tão curtos quanto levávamos. Mas um crescimento muito grande, também do ponto de vista profissional, onde tu chegas com uma ideia de treino, uma ideia de trabalhar o nível de decisão e o posicionamento tático, mas como não eram permitidos ainda guarda-redes estrangeiros, a primeira coisa que tens de fazer é ensiná-los como agarrar a bola e como despachá-la com a raquete, a parte interna do pé, para ela não ficar ali cheia de caracóis e ser golo. Portanto, até isto é de uma grande riqueza do ponto de vista da minha adaptação à Arábia, porque o nível era muito abaixo daquele que eu esperava. Apesar de todo o idealismo e de toda a filosofia, eu tive de me adaptar rapidamente no período de uma a duas semanas e perceber o que queria fazer, o que tinha e como poderia ter algum sucesso.

D.R.

Como foi trabalhar com Sá Pinto?

O primeiro impacto foi surpreendente e muito interessante pela dedicação e pelo nível de profissionalismo e de exigência dele. É alguém muito exigente, com muita determinação para aquilo que quer das suas equipas e exige muito de quem está ao lado dele, porque sabe que a sua equipa técnica é determinante para atingir os seus objetivos. O foco era ter equipas tremendamente organizadas em todos os momentos do jogo. O Ricardo não gostava nada que a sua equipa se desequilibrasse em momentos de transição, por exemplo, de transição defensiva, muito preocupado com a sua organização defensiva e com a melhor forma também de chegar ao golo.

Alguma vez se meteu no seu trabalho de forma mais direta?

Muito exigente comigo, porque queria muito dos seus guarda-redes. Tinha um olho que tentava que fosse clínico para com todos os seus setores e a baliza é igualmente um dos seus setores. Portanto, perguntou-me muitas vezes neste e naquele golo, o que o guarda-redes podia ter feito diferente, no sentido de perceber ainda melhor quem tinha contratado, era o nosso primeiro projeto. Tenho muita gratidão pela oportunidade que o Ricardo me deu, porque se calhar não estaria aqui hoje.

O que achou do jogador árabe?

Tecnicista, com muitas lacunas ao nível tático e com muitas lacunas volitivas de se querer superar. E com muitas falhas ao nível do seu profissionalismo, naquilo que é o seu estilo de vida.

O que foi mais complicado e difícil para si enquanto treinador de guarda-redes na Arábia?

Ter de fazer um trabalho de base a nível técnico que não há muito tempo para fazer no futebol profissional, quando tu queres resultados imediatos. Tive de voltar muito às bases e automatização de certos gestos e de certos comportamentos.

O que foi uma agradável surpresa?

A boa disposição, a abertura e o carinho com que te tratam e a vontade de querer aprender.

Em termos físicos e psicológicos, o árabe pode dar um bom guarda-redes ou dificilmente vamos ter excelentes guarda-redes árabes?

Não são lentos, começamos a encontrar alguns perfis físicos já interessantes nas misturas da própria raça, que fazem com que haja agilidade, velocidade e uma morfologia física interessante, mas têm de melhorar muito o trabalho de base. Os árabes negligenciaram a aposta na formação durante muitos anos. Quando este trabalho começar a vir de base, pode aparecer uma ou duas boas surpresas no futebol árabe.

Confirmou que o jogador árabe é pouco ambicioso e que isso prejudica o seu crescimento enquanto profissional?

Sim, a sociedade determina que tu não precisas assim tanto do futebol para viver bem. Quase para comer, como acontece noutros países, onde tu tens essa necessidade, onde aquele é o teu escape para tu poderes ter uma vida uma vida melhor e puderes dar uma vida melhor à tua família.

D.R.

Vieram embora mais cedo. O que correu mal?

Aquilo que considero determinante no futebol, ter tempo para impor as ideias. Quando tu começas a jogar e os resultados não aparecem, o entorno do jogador árabe, mesmo ao nível do clube, faz com que quando não ganhe eles próprios quase que começam a preparar a despedida do treinador. Começam a ver os olhares da direção e entram numa espiral negativa que se torna muito difícil de ultrapassar.

Tem algum episódio engraçado da Arábia que possa contar?

Não sei se é engraçado, mas vai um bocadinho contra aquilo que são os nossos hábitos. O mister organizou um jantar e como eles foram saindo do balneário em diferentes momentos, quando chegaram os últimos, já só lá estava metade da equipa. Eles não estão habituados a este convívio. Depois há outras histórias porque tivemos o Ukra neste grupo e ele próprio já contou muitas histórias. Os árabes imploravam para que ele não andasse despido ou nas figuras em que ele gostava de andar no balneário, mas depois a aceitação era enorme. Em estágio na Holanda todos eles andavam à procura das histórias em vídeo do Ukra, mostravam ao Ukra, mas tapavam a cara como quem não quer acreditar.

Como o Sá Pinto reagia às brincadeiras do Ukra?

Muito bem. O Ukra sabe muito bem distinguir os dois momentos, o da brincadeira e o do trabalho. O Ricardo é pródigo em conseguir bons ambientes entre a equipa e em perceber estes momentos, ele próprio é muito brincalhão com os jogadores. Tivemos momentos no balneário em que o Ricardo era um dos promotores da brincadeira. Sobretudo sabe identificar quem são os verdadeiros engraçados e puxava por eles para fazerem brincadeiras com outros.

Quando vieram embora da Arábia, ainda não sabia como seria o futuro ou já tinham o Standard de Liège?

Aí aconteceu uma coisa engraçada, que também é reveladora do caráter e do compromisso do Ricardo, mas que foi difícil para mim na altura. Quando voltamos do Al-Fateh, o Ricardo vai para a Grécia e não me pode levar. Infelizmente o treinador de guarda-redes ainda é muito visto como "está lá o homem da casa” e o homem da casa é para ficar ali muitos anos. O Ricardo não conseguiu levar-me e aquilo foi de alguma forma o mundo que desabou para mim. E agora, o que vou fazer? Tinha sido uma experiência curtinha, de seis meses. Não consegui ficar em casa e fui ajudar um amigo para o Fátima; ainda estive quase a conseguir ajudar o Fátima a ser promovido à II Liga. Eles foram para a Grécia, foi a equipa técnica toda, eu fiquei. Mas nesse verão, estou a fazer um ‘campus’ para guarda-redes na Alemanha e ligou-me o Ricardo, feliz da vida, a dizer que íamos para o Standard Liège e que íamos todos.

D.R.

A ida para o Standard de Liege é a sua entrada na montra do futebol europeu. Sentiu outra responsabilidade?

Sim, senti que era um teste à minha capacidade de trabalhar com guarda-redes de outro nível, ainda não sabia que vinha o Guillermo Ochoa, mas estive envolvido em todo o processo de scouting, algo que me dá muito gozo também. O Ochoa já foi escolhido por nós. Havia propostas do clube, havia propostas da nossa parte até chegarmos ao casamento. O Ochoa estava livre.

Do que gostava nele?

Todo o seu comportamento na baliza. O que é mais conhecido nele, a sua capacidade de parar verdadeiramente; a sua velocidade de reação, a sua coordenação, a sua velocidade de deslocamento e aquilo que eu sentia que ainda lhe poderíamos dar.

Que era?

Tirá-lo dois ou três passinhos mais para fora da baliza e que eu acho que conseguimos, após uns meses de trabalho pela frente.

O que mais reteve dessa experiência?

Entre muitas outras coisas, a experiência de trabalhar com Jean-François Gillet, que tinha sido titular no ano anterior, e esta gestão de dois egos, dois galos para um poleiro. Um menino, que hoje é o titular do Standard Liège, o Arnaud Bodard, filho de um antigo guarda-redes; ou seja, era realmente seres profissional a 200% e lidares com um clube mediático, que vinha de anos difíceis, sem conseguir sequer chegar aos playoffs e tudo o que era a pressão igualmente da imprensa, tudo o que era ser verdadeiramente equipa técnica no acompanhamento do Ricardo. Foi aí se calhar o primeiro teste, a primeira grande montra onde estivemos.

Recorda-se de algum episódio ou de alguma partida que lhe tenham feito?

O francês para nós era difícil. Eu tinha acabado de explicar um exercício, com algum detalhe, em francês e os três guarda-redes viram-se para mim e dizem que a escola na Bélgica era gratuita, que podia melhorar o meu francês [risos]. Também tenho uns episódios caricatos com o Ochoa. No final da primeira semana de treino, num exercício de um contra um, ao chutar uma bola consegui partir um dente ao Ochoa [risos]. Lá foi o Ochoa à tarde arranjar o dente.

Que outras histórias tem com ele?

Certo dia, mais para o final da época, convidei o Ochoa a ir a minha casa comer uma francesinha, uma sopa da pedra e uma lasanha. Eu tinha a família comigo, e ao fim de cinco minutos em casa chamaram-me para uma reunião urgente, no clube. Tive de ir e lá ficou o pobre Ochoa a jantar sozinho com a minha mulher e com as minhas filhas [risos].

D.R.

Qual é a principal função de um treinador de guarda-redes?

É a profissão mais bonita do mundo. Tem tanta coisa pequenina e invisível que faz com que a função tenha uma importância para a qual as pessoas ainda não estão totalmente preparadas, em Portugal; nomeadamente, quando chega ao momento de assumir um salário, porque é sempre a fatia mais pequena. Continua-se a não ter noção do que é a dimensão deste cargo. Mas quanto à função, ao contrário do que as pessoas pensam, não dizemos aos guarda-redes, ele vai chutar para aqui ou para ali. Isso é um erro primário, porque o jogo graças a Deus é dinâmico. Eu tinha na série de penaltis contra o Flamengo, na Recopa, 20 batedores estudados, alguns nem convocados estavam, de tão obsessivo que sou. Primeiro estudo, em dez penaltis, quantos bateu para ali. O Gabigol tinha 49 ou 50, todos eles a passo e por isso mais importante do que para onde batia era saber, como vai para a bola, se espera ou não espera. Isto é determinante. O Gabigol tem uma capacidade incrível de esperar, ele deixa o guarda-redes mover só a pontinha do pé e consegue abrir ou fechar o pé para conseguir marcar.

Mostra esse estudo exaustivo aos guarda-redes?

Para cada jogo estudo três, quatro ou cinco batedores, só entrego três ao guarda-redes, em vídeo, para ele estudar e analisar e poder tomar a sua decisão em consciência. Eu faço o meu trabalho, mas é ele que vai decidir, naquele momento, em função do que “cheira”. Eu acho que podíamos ter defendido três contra o Flamengo e só sacamos um, graças a Deus, que nos deu a vitória, é uma defesa fabulosa e era para ali que eu acreditava que o Arrascaeta ia. Este trabalho também é sempre feito para os livres diretos, é tremendamente importante saber que há jogadores que têm como alvo preferencial bater no poste do guarda-redes, não é que haja poste do guarda-redes, mas bater naquele poste e que basta o teu guarda-redes fazer um movimento na direção da barreira que se a bola é bem puxada ali… . Tenho outro trabalho em que acredito muito e que sai do pêlo: o relatório do guarda-redes adversário rival. Comecei com Ricardo Sá Pinto, mas só numa folhinha de PowerPoint, hoje é um vídeo de três a quatro minutos que me demora quatro horas a fazer, onde tenho espelhado o que é o guarda-redes adversário, nas suas coisas boas e nas suas coisas más.

D.R.

Ou seja, boa parte do trabalho do treinador de guarda-redes é também ajudar os seus avançados a perceber o guarda-redes adversário.

No próprio curso UEFA A Goalkeeping que é o grau máximo, e que fiz na Escócia, quase não tocamos no guarda-redes do ponto de vista do trabalho específico. O nosso trabalho é como ajudar na organização da linha defensiva. Eu sou, em conjunto com um dos adjuntos, responsável por fazer vários exercícios de finalização para a equipa. Viro-me ao contrário nesse momento e sou o pior inimigo dos meus guarda-redes no próprio treino, porque me ponho a ajudar os meus avançados a finalizar "olha para o boneco, olha como já está a perder o equilíbrio"; e depois saio dali e vou para trás da baliza, para junto do boneco dizer “estás a perder o equilíbrio”, “estás a levantar o tronco”, “estás mal posicionado na baliza”; ou seja, são as riquezas que eu acho que a função ganhou.

Tem mais histórias para contar do Standard Liège?

Por exemplo, a nossa decisão sobre o guarda-redes que devia jogar a final da Taça. É uma decisão difícil, foi tomada em conjunto por mim e pelo mister Ricardo Sá Pinto. Temos dois titulares, um no campeonato e um na taça e houve muitas dúvidas, esgrimimos muitos argumentos entre os dois até chegarmos à decisão de quem devia jogar, e que neste caso foi o Gillet. Tenho de interromper para dizer que sou um amante do segundo e do terceiro guarda-redes, são fundamentais porque o primeiro vai estar sempre bem, vai estar contente, está a jogar e acho que devemos olhar muito para o segundo e para o terceiro. Bem, mas para dizer que das imagens mais bonitas que tenho da final ganha no antigo Heysel Park é, ainda o jogo não tinha terminado e o Ochoa já está a cair nos braços do Gillet, depois de um relacionamento inicial difícil.

D.R.

Como foi lidar com o comportamento intempestivo de Ricardo Sá Pinto, enquanto equipa técnica?

Nós estávamos em Liège sozinhos, sem a família, portanto, éramos verdadeiramente a família. Quando trabalhas com o Ricardo e quando ele protagoniza esses episódios, mesmo ele não precisando, ou se calhar precisando, tu sentes que és a sua cúpula quase de segurança, portanto, sentimos uma grande necessidade de o proteger. Muitas vezes avançávamos à frente dele, para evitarmos nós a expulsão do Ricardo, porque o conhecemos e sabemos que vai ferver em pouca água.

Tiveram de o segurar muitas vezes?

Não, porque é melhor quase não o segurar, mas passar-lhe à frente. Até a mim acontece, quanto mais seguras uma pessoa, mais necessidade ela sente de se libertar. Agora, é da mais elementar justiça dizer que o trabalho do Ricardo, em Liège, foi um trabalho incrível de gestão de balneário, de personalidades, em momentos muito difíceis. O início da temporada não é nada positivo, longe dos lugares do playoff e o Standard Liège acabou como vencedor da Taça da Bélgica e chegou à penúltima jornada com possibilidade de ser campeão, num jogo que perdemos com o Bruges. É um trabalho muito conseguido e é um trabalho de onde o Ricardo ganha a minha admiração por aquilo que foi a sua capacidade enquanto treinador e a sua liderança num balneário que antes de chegarmos tinha muitos problemas.

Não ficaram na Bélgica porquê?

Opção do clube. Houve um desgaste. Eu acabava os jogos na Bélgica de rastos do ponto de vista emocional, porque o jogo tem uma intensidade louca e há grandes jogos todos os fins de semana, são muitas boas e grandes equipas. Houve talvez um grande desgaste daquilo que foi a temporada e o clube resolveu seguir outro rumo.

Voltou para Portugal seguro de que estaria desempregado por pouco tempo?

Tínhamos noção do bom trabalho que tínhamos feito e ficámos à espera que aparecesse qualquer coisa. Foi um período muito curto de férias, o Legia surgiu e pediu-nos para irmos fazer uma pré-eliminatória de um jogo da Liga dos Campeões, ao Luxemburgo; nem queríamos ir porque percebemos que já era a segunda mão, mas havia uma pressão enorme para que agarrássemos logo no projeto. Acabámos por ir.

D.R.

A Legia era muito diferente do Standard de Liége?

Um clube gigante, com adeptos fanáticos, fervorosos, com todo um espetáculo envolvente que às vezes parece que nem estão a ver o jogo, mas estão mais focados naquele espectáculo. Um futebol muito físico. Com a nossa chegada, houve uma melhoria muito grande nos resultados. É um clube onde senti que às vezes parecia ser gerido de fora para dentro. Não foi dado tempo suficiente, e por um ou outro resultado, criava-se uma instabilidade enorme. A recuperação na tabela foi quase imediata com a nossa chegada, estávamos muito próximos dos objetivos, até porque aquilo tem um playoff e o clube depois uns dois jogos antes desse playoff, optou pela demissão do Ricardo. Na minha opinião, uma péssima decisão, porque tínhamos todas as condições para poder sermos campeões da Polónia.

Tinha melhores condições de trabalho do que na Bélgica?

Equivalentes. Hoje o Legia está muito diferente, porque construiu um centro de treinos fora da cidade. Tem outra paz para trabalhar.

Também puderam escolher os guarda-redes ou pegaram nos que já lá estavam?

Já lá estava, era um guarda-redes experiente, um ídolo. Tiro o chapéu naquilo que foi a coragem do Ricardo. O guarda-redes era capitão de equipa, um ídolo dos adeptos, mas não nos dava o que queríamos em termos de jogo e, numa decisão corajosa, mas polémica, tomámos a decisão de trocar pelo segundo, igualmente experiente, mas que depois tem uma lesão muscular e acabamos a jogar com um menino de 18 ou 19 anos, lançado por nós e que foi vendido para o Mónaco por muitos milhões: Radoslaw Majecki. É mais um filho que eu tenho.

A Polónia é um país de bons guarda-redes. Isso tem mais a ver com a tradição e a experiência que têm na formação de guarda-redes ou com características físicas e morfológicas dos polacos?

Com tudo isso. Qualidade de trabalho que pode ser melhorada, ou seja, um guarda-redes muito mais de defesa da baliza, um guarda-redes muito mais do jogo aéreo, a parte mais fraca é claramente o jogo de pés, a parte ofensiva, mas no resto com muito trabalho, muita qualidade. Mas acima de tudo os polacos crescem a querer ser guarda-redes, não é segunda escolha. E têm grandes ídolos.

O trabalho que se fazia na Polónia era idêntico ao seu?

Havia exercícios que, se calhar, são um bocadinho mais analíticos, mas para o desenvolvimento de capacidades físicas e técnicas são interessantes. Depois, agreguei-lhe aquilo que é um trabalho mais situacional, que é a forma como vejo o treino, mais de situações de jogo. Acho que este mix me tornou a mim melhor treinador de guarda-redes.

D.R.

Gostou de viver na Polónia?

Gostei muito de viver em Varsóvia. Com frio terrível, mas é uma cidade muito agradável.

O que achou dos polacos?

Frio num primeiro impacto, não é um povo como nós, em que visitam a casa uns dos outros a toda a hora, e de jantar em pequenos grupos. Terminam o trabalho e cada um vai à sua vida e para a sua família. Mas é um povo de que gostei. Depois de os conheceres, recebem-te bem, querem saber mais, querem aprender.

Quando saíram do Legia, o que foi fazer?

Aquando da Polónia, a minha filha mais velha passou por algumas dificuldades. Se calhar era mais psicossomático que outra coisa, mas teve alguns problemas de saúde entre enxaquecas, necessidade de mudar de colégio, etc., e eu senti que estes três anos fora podiam estar a criar algumas dificuldades, por isso tomei a decisão de não continuar a trabalhar com o mister Sá Pinto, porque perspetivava-se uma saída para o estrangeiro. Acabou por não acontecer, ele foi para o SC Braga, mas onde provavelmente eu também não entraria porque estava o mister Vital. Não sei sequer se ele podia levar-me, porque tinha tomado esta decisão difícil que foi não ter equipa técnica e andar pelos meus próprios pés, o que não é fácil para um treinador de guarda-redes. Fiquei em Portugal durante alguns meses.

O que fez nesse período?

Estive com a família, a apoiar a família e a pensar no que ia fazer. Aproveitei para refletir sobre todo o meu processo de treino sobre o que tinham sido estes anos de tanta intensidade. Foram meses importantes ao nível profissional e pessoal, dei algumas ações de formação, que me obrigaram a pensar tudo o que era a minha ideia e metodologia de treino.