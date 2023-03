“Trabalhei na lavandaria da Fundação Laura Santos, onde jogava. Só passei a ganhar dinheiro com o futebol aos 27 anos. Hoje, jogo na Luz”

Nasceu em Gouveia. O que faziam os seus pais quando nasceu?

A minha mãe era operária fabril e o meu pai motorista.

Tem irmãos?

Tenho um irmão mais velho dois anos e uma irmã mais nova cinco anos.

Era uma criança tranquila ou deu muitas dores de cabeça?

Era calma e tímida, como ainda hoje sou, muito no meu cantinho. E estava sempre mais no meio dos rapazes, por causa do futebol.

Qual a primeira memória de infância que tem?

Andar na rua a jogar futebol com o meu irmão e vizinhos. O futebol marca-me desde o início. Era muito uma menina de brincar na rua.

Tinha alguém na família ligado ao futebol?

O meu tio foi jogador amador e o meu irmão também.

Gostava da escola?

Não, não gostava muito. Conclui o 12.º ano e quando chegou a decisão de ir ou não para a faculdade, os meus pais não me chatearam muito com esse assunto, disseram que era importante, mas como eu nunca gostei muito de estudar decidi que não ia continuar os estudos e preferi ir trabalhar.