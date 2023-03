“Na Roménia, os adeptos pararam o autocarro, obrigaram-nos a sair e a despir a roupa do clube. Fizemos o resto da viagem em roupa interior”

Qual foi a primeira impressão quando aterrou na Roménia?

O clube [Farul] estava na Turquia, em estágio, por isso fui diretamente para lá, não tive logo o impacto do clube na Roménia. Na Turquia as instalações eram boas, o estágio foi bom. Quando cheguei à Roménia, a realidade foi um pouco diferente [risos]. As condições do clube não eram aquilo que tinha visto na Turquia. O clube passava por algumas dificuldades, estava na II Divisão a lutar para não descer, era um clube com história, mas que tinha parado no tempo.

Como assim?

O estádio estava completamente degradado, as condições de trabalho eram muito complicadas. O que vale é que tenho uma mentalidade muito positiva e de fácil adaptação.

O seu inglês ainda era mau?

Já era melhor. Comecei a consumir mais inglês através dos filmes e das séries, fui aprendendo e praticando.

Que tal era o balneário do Farul?

Fui bem recebido, não era o único português, no total éramos quatro, isso facilitou. Os outros três portugueses eram mais experientes e ajudaram-me na adaptação.

Nunca foi olhado de lado pelos romenos ou vítima de qualquer comentário xenófobo?

Sendo estrangeiros, éramos praticamente os únicos profissionais. E claro que a exigência maior caía sempre sobre nós.

Foi fácil a adaptação ao futebol da II divisão romena?

Foi. Não era muito diferente daquilo a que estava habituado a jogar na III Divisão em Portugal. O nível era idêntico, embora fosse um pouco mais físico.