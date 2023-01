“Em Angola, quando vi o corpo inchado do miúdo a emergir das águas da chuva, isso destruiu-me. Fui pedir ao presidente para me vir embora”

Nasceu em Luanda, Angola. Filho de quem?

A minha mãe, Francisca Clara, estava grávida e foi para Angola para eu nascer lá, porque todos os filhos dela tinham nascido em Angola. Ela é angolana e o meu pai é português.

Como se conheceram eles?

O meu pai, Alfredo Ribeiro, foi para Angola muito cedo e ficou lá muitos anos. O meu pai era muito próximo do antigo presidente, Agostinho Neto. Na altura do 25 de Abril ele era diretor financeiro de uma empresa de cortiça, não quis regressar a Portugal e foi para o Kuanza Sul e foi lá que conheceu a minha mãe, que trabalhou para ele durante uns anos. Ficaram juntos até ele falecer.

Sempre em Angola?

Não. Eles estiveram uns oito, nove anos lá, o meu irmão mais velho veio para cá com 10 anos, eu tinha nascido nessa altura, mas antes de eu fazer um ano eles já cá estavam. A minha mãe continua a ir regularmente a Angola, mas o meu pai nunca mais voltou. Depois também começou a ter alguns problemas de saúde.

Quantos anos tinha quando o seu pai faleceu?

Sete, ia fazer oito.

Deve ter sido um grande choque.

Foi. Eu tinha uma ligação forte com o meu pai, foi um pouco complicado. E de repente teres uma mãe que tem de cuidar de seis crianças, foi difícil. Tenho um irmão mais velho que não é filho do meu pai, ficou em Angola até mais tarde, só conseguiu vir depois, já com mais de vinte anos. Filhos do mesmo pai e mãe somos quatro, dois rapazes e duas raparigas. Depois há outro casal, da parte da minha mãe, que ela já tinha quando conheceu o meu pai.

O seu pai faleceu como?

Teve cancro na próstata. Lembro-me do último dia em que estive com ele. Quando viemos para Portugal fomos viver para o bairro social da Mata, na Costa da Caparica. Vivíamos numa barraca de madeira e houve um dia em que o meu pai bateu com o sobrolho num prego, na casa de banho, e abriu o sobrolho. Teve de ir para o hospital, teoricamente porque tinha aberto o sobrolho. Mas passados alguns dias ou uma semana acabou por falecer. Eu não sabia o que era cancro. Ligaram lá para casa e deram a notícia à minha irmã mais velha. Não me recordo da minha reação, apenas que foi um espanto. Recordo-me de ter chorado anos depois, quando comecei a crescer e a sentir mais a falta.