“Na primeira chamada à seleção não percebia nada de futebol, estava sempre em fora de jogo e só aí aprendi o que é uma receção orientada”

Nasceu em Vila Nova de Milfontes. Filha e irmã de quem?

Tenho cinco irmãos, eu e a minha irmã gémea, Teresa, somos filhas do mesmo, os outros só de parte de mãe. Sempre vivi com a minha mãe e com o meu padrasto. O meu pai faleceu ainda eu era muito bebé, tinha dois anos. Ele teve um acidente de carro, depois teve muitas complicações e acabou por falecer. Entretanto, o meu padrasto já era uma pessoa muito presente na nossa vida, ele e a minha mãe acabaram por casar.

Tem memória do seu pai?

Eu acho que tenho, mas o que me dizem é que são memórias fotográficas.

O que faziam os seus pais profissionalmente quando nasceu?

O meu pai era jogador de futebol. Jogou no Belenenses e noutros clubes. Ele nasceu em Angola, a minha mãe já nasceu em Portugal, na Covilhã. Os meus avôs foram buscar as minhas avós, tanto a materna, como a paterna, a Angola. Tenho avós angolanas.

Cresceu sempre em Vila Nova de Milfontes?

Vivi lá até aos sete anos.

A sua irmã gémea é idêntica?

Dizem que sim, mas ela não tem tranças, não pratica desporto, é mais magra que eu, não tem tanto músculo. Acho que somos diferentes, mas as pessoas dizem que somos muito parecidas.

Quando eram pequenas nunca tentaram trocar de identidade para tirar algum benefício, na escola, por exemplo?

[Risos] Tentámos numa aula de português, porque não estávamos na mesma turma, mas a professora não gostou da ideia. Eu troquei e disse: “Professora, e se eu trocasse com a minha irmã?”; “Era logo uma falta disciplinar”. A minha irmã estava à porta e eu saí logo da aula [risos].

Que diferença de idades existe para os outros irmãos?

Eu e a Teresa somos as mais velhas, depois temos o Evandro, que tem 24 anos, a Alexia, que tem 19, a Sara com 16 e o Gabriel com 15.