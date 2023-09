Porque é que Djokovic homenageou Kobe Bryant na final do US Open? Uma questão de números mas, acima de tudo, de amizade

Perder um amigo íntimo é perder família, é ficar sem chão. O nosso caminho segue com mais uma sombra por companhia, uns dias mais presente do que outros. Assim que conquistou o seu 24.º título em torneios do Grand Slam no US Open, Novak Djokovic fez questão de mostrar que não jogou sozinho, mas acompanhado, em espírito, por um amigo de mais de uma década, que já não está entre nós: Kobe Bryant.

Para receber o troféu, Djokovic evocou a memória do amigo e vestiu uma camisola com uma fotografia sua e de Bryant, lenda da NBA, com as palavras “Mamba Forever”. Nas costas, em roxo, estava o número 24. “Pensei: 24 é o número de camisola que ele usou quando se tornou uma lenda dos Lakers e do basquetebol mundial. Por isso, pensei que poderia ser uma coisa simpática e simbólica para o reconhecer”, explicou Djokovic.

Não foi a primeira vez que o faz. Algumas horas após a morte de Bryant e da sua filha, Gianna, num acidente de helicóptero em 2020, o tenista sérvio já o tinha homenageado, durante o Open da Austrália. Na altura, Djokovic não conseguiu segurar as lágrimas enquanto falava de Bryant, numa entrevista a John McEnroe, num discurso que iria repetir após vencer a final.

Curiosamente, Djokovic que acrescentou as letras KB 8 24 ao seu casaco de aquecimento, venceu esse Open da Austrália depois de ganhar 24 sets e até se levantou a dúvida se teria perdido o 2.º e 3.º sets de propósito na final frente a Dominic Thiem para chegar àquele número, que lhe recorda o amigo.

Especulações à parte, há uma coisa de que não restam dúvidas: o tenista balcânico, número 1 mundial, tinha uma grande amizade pelo basquetebolista norte-americano, de quem se tornou próximos nos últimos anos de vida de Kobe, que o ajudou num difícil período de lesões e maus resultados.

“Kobe era um amigo íntimo. Conversámos muito sobre a mentalidade de vencedor quando eu estava a lutar contra uma lesão e a tentar regressar, a trabalhar para voltar ao topo do jogo. Ele era uma das pessoas em quem eu mais confiava. Esteve sempre presente para qualquer tipo de conselho, qualquer tipo de apoio”, assumiu na cerimónia de entrega de prémios da final do US Open, no domingo.

Após a vitória no US Open, a viúva de Kobe Bryant, Vanessa, felicitou Djokovic com vários posts e stories no Instagram, com a hashtag “MambaMentality”.

Kobe Bryant, adotou a alcunha “Black Mamba” como forma de distinguir a sua vida dentro e fora do campo de basquetebol, revelou numa entrevista em 2014, à “New Yorker”. A Mamba Negra [Black Mamba] é uma serpente altamente venenosa de África, conhecida pelos seus ataques mortais, agilidade e destemor. Durante uma conversa com Ahmad Rashad, em 2015, Bryant explicou melhor a inspiração por detrás da alcunha que escolheu, afirmando: "Quando entro no campo, transformo-me nisso. Sou aquela cobra assassina. Sou uma pedra fria, pá".