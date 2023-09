O dia da queda de Ons Jabeur no US Open foi o da coroação de Aryna Sabalenka

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, que vai subir à liderança da classificação mundial, bateu a russa Daria Kasatkina, número 14 do ranking ATP, nos quartos de final do US Open.

Sabalenka derrotou Kasatkina por 6-1, 6-3 em uma hora e 15 minutos na noite de segunda-feira para avançar para os quartos de final do ‘major’ nova-iorquino, o último Grand Slam da temporada, pelo quinto ano consecutivo.

A jovem de 25 anos tornou-se ainda a primeira tenista desde Serena Williams, em 2016, a chegar aos quartos de final de todos os torneios Grand Slam numa temporada.

Após esta vitória na arena Arthur Ashe, em Flushing Meadows, Nova Iorque, a bielorrussa vai enfrentar a número 23 da classificação mundial, a chinesa Zheng Qinwen, na quarta-feira, para uma vaga nas meias-finais.

Zheng derrotou a tunisina Ons Jabeur, número cinco do mundo e finalista do US Open no ano passado, por 6-2 e 6-4 em uma hora e 22 minutos.

Sabalenka já garantiu a subida ao primeiro lugar da classificação mundial no final do Open dos Estados Unidos, após a eliminação da atual líder, a polaca Iga Swiatek, no domingo à noite nos oitavos de final.

“Durante todo este ano, tenho-me esforçado muito para alcançar esse objetivo”, disse. “Isso realmente significa muito para mim. Significa muito para minha família. É de doidos. É inacreditável", acrescentou a bielorrussa.

Com o afastamento de Swiatek, de Elena Rybakina (número quatro do mundo), na semana passada e, já na segunda-feira, de Jessica Pegula (número três) e Ons Jabeur, Sabalenka tornou-se a grande favorita ao título em Nova Iorque.