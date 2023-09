US Open. No regresso triunfal de Caroline Wozniacki não há impossíveis: “É muito cool ser mãe e viver o meu sonho ao mesmo tempo”

No US Open, a moda importa. As roupas, os outfits, o estilo: em Nova Iorque disputam-se pontos com raquetes e com trajes. É ver Justin Bieber nas bancadas, de óculos da moda, e entender que aqui o armário não é pormenor

Caroline Wozniacki, que chegou à final do major norte-americano aos 19 anos, em 2009, sabe disso. É, também, consciente que quer ser parte de “uma mudança”.

Ao unir estes dois pontos estão os colares que utiliza ao pescoço durante os duelos em Flushing Meadows. Num está escrito “Olivia”, no outro “James”. São, respetivamente, a sua filha mais velha, nascida em junho de 2021, e o mais novo, que veio ao mundo há menos de 12 meses, em outubro de 2022.

Eles são parte da razão para que a dinamarquesa de 33 anos esteja no US Open. Em 2020, Caroline decidiu que se passaria a falar da sua carreira no passado. Vencedora do Open da Austrália em 2018 — ao som de um inesquecível "Sweet Caroline —, finalista em Nova Iorque em 2009 e 2014 e antiga número um do mundo, a sétima jogadora que mais dinheiro ganhou em prémios monetários na história (mais de €35 milhões) decidiu abandonar a competição aos 29 anos.

Na altura, estava “convencida” que a decisão seria definitiva. No entanto, em 2023, juntamente com o marido, David Lee, antigo jogador da NBA, resolveu voltar. Comunicou-o em junho e, depois de atuar nos torneios de Montreal (uma vitória e uma derrota) e de Cincinnati (uma derrota), entrou, graças a um wild card, no quadro principal do US Open.

No último dos quatro maiores torneios da temporada, voltar a “algo que ama” tem sido uma história de sucesso: está na quarta ronda ,depois de bater a russa Tatiana Prozorova (6-3, 6-2), a checa Petra Kvitova, 11.ª do mundo (7-5 e 7-6 (5), e a norte-americana Jennifer Brady, por 4-6, 6-3 e 6-1.

Estar de novo no duríssimo mundo da WTA, onde a inconsistência é a regra, os encontros tendem a ser duras batalhas físicas e poucas conseguem ser regulares é, em boa parte, uma lição que a dinamarquesa quer dar aos seus filhos.

Wozniacki quer mostrar-lhes que é possível “atingir sonhos” independentemente da “idade”. A juntar a isso, quer provar que é possível uma mulher ser mãe e voltar ao circuito em grande forma, seguindo o que Victoria Azarenka, Kim Clijsters ou Serena Williams fizeram.

Clive Brunskill/Getty

Com as crianças consigo em Nova Iorque e o marido como presença omnipresente assistindo aos seus encontros, a vivência de Caroline neste major é bem diferente do que estava habituada: “Os filhos obrigam-me a sair do hotel quando não estou a jogar, vamos passear, visitamos museus, coisas que não fazia antes. É muito bom para recarregar baterias e chegar aqui pronta para jogar. É muito cool ser mãe e viver o meu sonho ao mesmo tempo”, revela.

Wozniacki “não esperava perfeição depois de tanto tempo fora”, mas sempre deixou claro que só regressava porque se sentia em condições de disputar os maiores torneios. Na quarta ronda irá defrontar a norte-americana Coco Gauff, número seis do mundo e uma das tenistas mais em forma do mundo. Com 19 anos, Gauff, menina prodígio desde cedo, descreve a sua próxima adversária como “uma lenda”.

A ex-número um do ranking WTA foi comentadora de jogos de ténis na televisão durante a sua ausência e reconhece que essa experiência a ajuda agora a “ler melhor” o que sucede no court. E, consciente da sua valia, garante “não estar surpreendida” com estes resultados: “Surpreender-me-ia se continuasse a ganhar? Não. Sei que sou dura de bater, qualquer coisa pode acontecer”, lança, confiante.

Gauff tinha 5 anos quando a dinamarquesa chegou à sua primeira final no US Open. Caroline já atingiu a quarta eliminatória em Nova Iorque em três décadas diferentes, na primeira do século XXI como adolescente, na segunda como tenista de elite, na terceira como mãe. E reflete sobre este caminho.

“Se me perguntassem, em criança, que faria isto, diria no way. Impossível. Esta longevidade, voltar depois de ser mãe… Estou muito orgulhosa. Quando és jovens, está sempre a olhar para o futuro, tens sonhos e esperanças, mas agora não sei quanto mais tempo jogarei. Um ano ou cinco? Não sei, mas estou muito feliz de jogar aqui, em frente a estas multidões. Não tomo isto como garantido agora”.