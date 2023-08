Nuno Borges perde na primeira ronda do US Open, onde era o único português

Havia só um tenista português no quadro principal de singulares do US Open. Ora, essa participação acabou à primeira. Nuno Borges, único nome nacional na grelha do último major de 2023, não conseguiu repetir o feito do ano passado, quando chegou à segunda ronda, sendo eliminado na eliminatória inaugural.

O maiato, 79.º do ranking ATP, foi batido por Sebastian Ofner, 58.º da hierarquia. A derrota surgiu em quatro partidas, por 7-6 (5), 3-6, 7-6 (7) e 6-4. O momento que Borges mais lamentará terá surgido no terceiro set: no tie-break, o português teve um ponto para fazer o 2-1 no marcador, mas acabou por desperdiçar e ver o austríaco vencer esse penúltimo parcial.

O ano de 2023, em que o jogador de 26 anos esteve consistentemente entre os 100 melhores do mundo, termina no que a torneios do Grand Slam se refere: Nuno Borges saiu na primeira ronda do Open da Austrália, de Wimbledon e do US Open, a somar à segunda eliminatória alcançada em Roland-Garros.

Esta derrota dá continuidade ao mau momento de forma de Nuno Borges. O tenista vai em sete derrotas consecutivas, datando o último triunfo de 16 de junho, no Challenger de Nottingham, quando atingiu a final.