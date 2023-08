Ténis masculino terá salário mínimo para jogadores a partir de 2024

Quando pensamos em ténis desenhamos na nossa cabeça os grandes jogadores, as lutas para entrar no top 10, os milionários prémios monetários dos torneios do Grand Slam, que aumentam a cada ano. Não nos lembramos, porém, que isto é apenas uma fração do dia a dia da modalidade, em que muitos tenistas fora do top 100 jogam simplesmente para pagar despesas das viagens até aos mais variados torneios, nos locais mais recônditos do planeta. Um par de semanas más, com derrotas antes do tempo, pode mesmo significar prejuízo.

Com a pandemia e a paragem das competições a situação agravou-se para muitos atletas que navegam nos circuitos secundários, como o Challenger, e nos lugares do ranking que já que se contam em três dígitos. Em março do ano passado, Gastão Elias, então 202.º melhor jogador do planeta, revelava à Tribuna Expresso que no mês anterior, no torneio challenger de Cherburgo, em França, havia gastado, entre viagens, alojamento e refeições para duas pessoas, ele e o seu treinador, 1265 euros. Como perdeu na 1.ª ronda, para casa trouxe um prize money de 350 euros.

Para levar uma vida relativamente confortável, entre competições, viagens, alimentação, pagar a uma equipa e poupar algum dinheiro, não muito, o tenista português afirmava que era necessário arrecadar qualquer coisa como 90 mil euros anuais no circuito, números muito difíceis de atingir para quem apenas joga nos torneios do Challenger Tour, a 2.ª divisão do ténis.

As críticas à inação da ATP num desporto em que entre o número 1 mundial e o número 120 há um milionário e um remediado eram muitas entre os tenistas, tendo levado mesmo à criação em 2020 da Associação dos Jogadores Profissionais de Ténis, uma iniciativa independente de Vasek Pospisil, canadiano que já foi número 25 do mundo mas que passou mais tempo na vida nómada reservada aos tenistas que andam nas catacumbas do ranking, e Novak Djokovic, a antítese destes casos - o sérvio é o tenista que mais dinheiro ganhou em torneios na história, mais de 150 milhões de euros, onde não estão incluídos contratos de publicidade.

Pressionados ou não pelas queixas e críticas, pelo mal-estar entre jogadores, o ATP agiu. E a partir de 2024 o circuito masculino vai garantir um salário mínimo para jogadores dentro do top-250 mundial, uma das medidas de um programa experimental que durará três anos.

O objetivo do programa Baseline passa por garantir um rendimento mínimo a tenistas que, por exemplo, não consigam cobrir despesas inerentes à profissão com os prémios de jogo conseguidos. Jogadores dentro do top 100 que estejam dentro destes critérios poderão ter um apoio do ATP de 300 mil dólares (cerca de €277 mil). Tenistas que estão entre o lugar 101 e o 175 podem receber 150 mil dólares (€138 mil) e os atletas entre os lugares 176 e 250 podem candidatar-se a um apoio de 75 mil dólares (€69 mil).

O programa “representa um passo significativo no caminho de assegurar que um maior número de jogadores possa sustentar-se” através do ténis, sublinhou o ATP em comunicado, lembrando que este apoio vai dar ferramentas aos tenistas para jogarem “com mais certeza e foco no seu jogo” e também para viagens e “investirem nas suas equipas”, incluindo cobrir as despesas de treinadores ou fisioterapeutas.

Zac Goodwin - PA Images/Getty

O ATP aponta que entre 30 a 45 jogadores possam receber apoio financeiro através do programa em cada temporada, “com uma elegibilidade baseada numa série de critérios”. Isso inclui não só o lugar atual no ranking como o prize money de carreira e o número de torneios jogados. O apoio poderá ser expandido no final do período experimental, em 2026.

O programa irá também proteger atletas que, devido a lesão, não tenham tido a possibilidade de jogar mais de nove torneios do circuito ATP ou Challenger numa temporada. Os tenistas dentro do top 100 receberão 185 mil euros, os tenistas entre o lugar 101 e 175 poderão ser apoiados até 92 mil euros e daí até ao lugar 250 com 46 mil euros.

Outro dos pilares de apoio do programa passa por financiar também jovens promessas que atinjam o top 125, permitindo-lhes, na época seguinte, investir em viagens e na sua equipa.

Grigor Dimitrov, o búlgaro que é membro do conselho de jogadores do ATP, acredita que o Baseline “muda tudo” para os jogadores, que terão agora “uma rede de apoio”, o que lhes dará “paz de espírito” em períodos de maior dificuldade.