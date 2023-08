“We ❤️ the GOAT”: dois anos depois, Djokovic voltou a jogar nos EUA e o azar de um espanhol foi a sorte do sérvio

Não que tenha sido surpreendente, muito menos inesperado, impossível de dizer que veio do nada. Nos últimos dias, em Cincinnati, cada vez que Novak Djokovic agendava uma sessão de treino para o court central as bancadas recheavam-se, num ápice, de gente com os telemóveis em punho, pronta a fotografar a visão que rareou no último par de anos. Num momento que se quer tranquilo e focado no trabalho, ouvia-se uma barulheira entusiasmada de pessoas a vibrarem com uma lenda. Durante muito tempo, pareceu que o tenista com mais Grand Slams não regressaria aos EUA.

Desde a banalização das vacinas contra a covid-19 serem pré-condição para alguém poder viajar e entrar na maioria dos países, no auge da pandemia, que o sérvio se impossibilitou de colocar pé na “terra dos livres e na casa dos bravos” onde, além do US Open, são realizados três Masters 1.000, os torneios logo abaixo dos Grand Slam que mais pontos e prestígio retribuem para quem os dispute. Com a sua opção de não se vacinar, as regras de entrada nos EUA barraram Djokovic, durante dois anos, de cruzar a fronteira do país. O Western & Southern Open foi o fim dessa barreira.

Aliviadas as leis pandémicas, o sérvio já não se arrisca a passar por uma encrenca como a protagonizada na Austrália, em 2022, quando o governo local o deportou pela falta de vacinação. Em Cincinnati, ao caminhar para dentro do estádio principal do Masters, na madrugada desta quinta-feira, o público mostrou a Novak o quão sentida terá sido a sua ausência: entre cartazes com mensagens carinhosas, “We ❤️ the GOAT”, aludindo ao acrónimo de ‘Greatest Of All Time’, ou “The USA ❤️ Djokovic”, o bruá das bancadas cada vez que uma pancada lhe saía bem expunha o carinho que o sérvio, aos 36 anos, desperta entre os norte-americanos da terceira cidade mais populosa do estado de Ohio.

Essas pessoas já tinham usufruído de um vislumbre do sérvio, na terça-feira, quando partilhou um encontro de pares com Nikola Ćaćić, compatriota com quem perdeu frente a Jamie Murray e Michael Venus. Mas, sozinho em campo, a ter de fazer as suas espargatas para alcançar bolas mais exigentes, Djokovic já não estava desde a final de Wimbledon, há um mês, perdida para a força da juventude de Carlos Alcaraz que o obrigou a esticar-se muitas vezes. Isso fora há um mês, e notou-se.

Aaron Doster/Getty

Enferrujado e algo preso de movimentos, o número 2 do ranking mundial teve várias pancadas de direita incaracteristicamente amorfas, falhou bolas fáceis junto à rede e o seu serviço era dócil. Do outro lado da rede, Alejandro Davidovich Fokina sentiu-lhe a tremedeira pouco habitual e, aos poucos, soltou o seu braço que dispara mísseis com facilidade do fundo do court e lhe dá um serviço confiável. O primeiro a enfrentar dois pontos de break foi Djokovic, também seria o primeiro a bradar aos céus com impropérios no seu idioma. O espanhol, pior tenista, parecia o melhor jogador do jogo até a desfortuna o visitar.

As caretas do 23.º classificado da hierarquia evidenciaram dor a meio do primeiro set. Davidovich Fokina pediu um medical time out, este quase 10 minutos recolhido nos balneários e quis retomar a partida, mesmo que a debruçar-se sobre ele próprio, a apoiar-se na raquete ou incapaz de fazer grandes ‘piques’ para alcançar bolas. O parcial seria de Djokovic, por 6-4. No período de descanso nos bancos, o treinador do espanhol disse-lhe que ou ia com tudo, ou “assim não vale a pena”. Com cara de desterrado, Fokina ainda se animou para jogar os primeiros pontos do segundo set, mas não durou.

Confidenciou as dores de uma lesão na lombar a Novak Djokovic quando se abraçaram junto à rede. O sérvio ganhou no retorno aos EUA, mas nunca o celebrou. “São emoções mistas. Foi uma infelicidade, gosto muito do Alejandro, damo-nos bem fora do court”, confidenciou no final, reconhecendo que ainda está a “afastar a ferrugem” do corpo devido ao mês que passou sem competir: “Claro que jogar só um set é melhor do que perder ou não jogar. Amanhã [esta quinta-feira] terei outra hipótese.” E será contra um contemporâneo seu, Gael Monfils.

Apenas um ano mais velho do que Novak, o francês, invadido por muitas lesões nas últimas temporadas, está a gozar de um ressurgimento na carreira, com sete vitórias nas últimas nove partidas. O primeiro dos 18 duelos entre ambos recua a 2005, quando um Djokovic com o dobro (81) dos erros não forçados de Monfils (40) lhe ganhou, estavam eles na frescura dos seus vintes. Esse encontro aconteceu no US Open, onde o sérvio tem a mira posta neste retorno aos Estados Unidos - não põe lá os pés desde a malfadada final de 2021, quando Daniil Medvedev lhe negou a vitória nos quatro majors da mesma temporada e o incrível Golden Slam.