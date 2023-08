Andy Murray, o gentleman biónico, ainda não chegou ao seu limite

Escrevermos o nome de Andy Murray na barra de pesquisa do Google com “hip” e “pain” a acompanharem-no devolve como primeiros resultados vários links para sites norte-americanos de umas quantas universidades, alguns sites especializados em medicina e outro do Instituto Americano da Anca. Por mais peculiar ou medicamente relevante que seja uma certa parte da anatomia de Murray, só depois de um ligeiro scroll se leem referências às proezas do escocês enquanto tenista e à carreira estelar que lhe deu o mediatismo para a sua anca, por estes dias, ser falada como um ser autónomo.

Em 2018, aprisionado por dores constantes, Andy Murray submeteu-se a uma série de cirurgias que lhe acabariam por substituir a anca de nascença com uma de metal. Dúvidas brotaram à sua volta, não sabia se iria poder voltar a jogar ténis, quanto mais competir como outrora se o corpo ainda lhe permitisse movimentar-se. Com a memória da liderança do ranking tão fresca (a última vez foi em agosto de 2017), o membro da ordem dos cavaleiros do Reino Unido propôs-se a escalar o escarpado caminho de regresso ao cume do ténis.

Nestes últimos anos temos assistido à ascensão gradual de outro Andy Murray, já não bem o único bi-medalha de ouro olímpico do ténis (2012 e 2016) e vencedor de três das 11 finais de Grand Slams onde jogou, mas um Andy Murray adaptado à realidade dos trintas, às dores de um corpo preso e em busca das memórias musculares das grandes pancadas de outrora. Este ano, vimo-lo ter maratonas no Open da Austrália (5 horas e 50 minutos após uma de 4 horas e 54 minutos), ganhar dois torneios Challenger em relva e quase ganhar a Stefanos Tsitsipas, o número 4 do mundo, em Wimbledon.

O escocês que a fortuna fez coincidir com Djokovic, Nadal e Federer está na 36.ª posição da hierarquia, a melhor desde que virou um homem de ferro, um gentleman biónico cheio de humor britânico e senhorial nas suas intervenções públicas. Em entrevista ao “The Guardian”, o tenista, entretanto retirado dos Masters de Toronto e Cincinnati de modo a resguardar o físico para o US Open, acha que será capaz de melhorar ainda mais. “Exigiu muito, mesmo muito trabalho duro e esforço para regressar ao top 40 e sinto que até ao final do ano posso ir ainda mais alto. Não penso que este seja o meu limite”, garantiu, irradiando crença nele próprio.

Murray fundamentou que “está a jogar a um nível melhor” do que o seu atual ranking, acreditando que “os adversários sentirão o mesmo”. Se continuar a “aprender, a melhorar e a trabalhar nas coisas certas”, o escocês de Glasgow acha que vai “conseguir ganhar mais jogos contra jogadores melhores”. Sir Andy realçou que está “muito orgulhoso” com o seu ressurgimento das cinzas e deu umas certas bases de comparação para sustentar a sua confiança.

Aos 36 anos, afirmou não ter gostado por aí além da sua exibição, tão elogiada e aplaudida, perante Tsitsipas, em Wimbledon, onde lhe escorregou, pela manhã, uma vantagem de dois sets contra um, conseguida à noite - o torneio londrino tem um recolher obrigatório estipulado para as 23h, se houver um jogo em ação a essa hora é interrompido para ser retomado no dia seguinte. Andy Murray preferiu a derrota mais recente contra Taylor Fritz, 9.º do ranking, em Washington. “Fiquei mais feliz em termos da forma como joguei, como abordei certas pancadas nas quais tenho estado a trabalhar, algumas coisas têm sido absorvidas bastante rápido e isso foi muito positivo”, congratulou.