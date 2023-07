Zhang Shuai ‘passou-se’ quando adversária apagou marca no court, teve um ataque de pânico e retirou-se. A outra tenista celebrou a vitória

A vida de tenista não é simples. O corpo é preparado como uma carroçaria numa fábrica. Antecipam-se movimentos explosivos, assim como outros que se repetem ao longo do treino ou da partida. Às vezes, dão-se maratonas. Depois, vem a ditadura da perfeição. Meter a bola onde a cabeça e os olhos imploram seria quase desumano, não houvesse tantas mulheres e tantos homens a lograr tal coisa. A mente vem a seguir. Isto é, não se deixar afetar pelo que acontece, não ficar demasiado preocupado, não ter memória no fundo, nem antecipar felicidades e vitórias. Um jogo de ténis é uma armadilha constante. E por tudo isto é tão difícil. E belo.

Para muita gente é uma profissão, por isso não tem outra opção que não seja ir contra esse muro que ora é de betão, ora de algodão doce. Zhang Shuai, que tem em Rafael Nadal e Roger Federer os seus ídolos, sabe exatamente do que se trata o primeiro parágrafo deste texto. A chinesa, a número 28 do circuito WTA e que entrou na Associação de Ténis Chinesa com 12 anos, meteu-se num avião para a Hungria e foi competir num torneio 250 em Budapeste. Diante dela, do outro lado da rede, estava Amarissa Toth, uma tenista local (n.º 349).

Jogava-se ainda o primeiro set, com um tenso e indeciso 5-5, quando Shuai meteu uma direita cruzada numa daquelas esbeltas interceções de linhas. Ligeira e tardiamente, um juiz de linha gritou “fora”. A sobrancelha de Zhang Shuai levantou-se e as pernas caminharam até à fronteira no centro. A árbitra de cadeira, fardada de branco, quem sabe ainda honrando as maravilhas de Wimbledon, saiu do seu trono para inspecionar a situação. Toth manteve-se impassível. E a árbitra de cadeira confirmou: fora.

Pouco depois, a situação repetiu-se com uma variante. A pancada foi muito semelhante, mas, desta vez, Toth saiu disparada em direção à marca. Shuai gritava-lhe “espera, espera, deixa a marca!”. A magiar ignorou-a e apagou a cratera da bola, tornando impossível qualquer reparação de Morgane Lara, a árbitra. A tenista chinesa ficou incrédula. “O que estás a fazer?”, perguntou algumas vezes. “Estás a criar um problema”, respondeu-lhe Toth. A certa altura parece que a chinesa diz à rival e à árbitra algo como: “Se era fora, porque apagaste?”.

A decisão manteve-se, visto que não havia provas para disputar aquela situação. Zhang Shuai ficou largos segundos a debater com a árbitra, enquanto o público ensaiava alguns apupos, aparentemente chamando-lhe até “mentirosa". A raquete da forasteira ia tocando na tela da rede enquanto as palavras lhe saíam da garganta. Aquela bola dar-lhe-ia o 40-15 num set que estava 5-5. Era um ponto muito importante.

Apesar da gravidade do incidente, o desfecho foi inesperado. Pelas imagens disponibilizadas no Twitter, numa altura em que já perdia por 6-5, vê-se uma enfraquecida Shuai sentada na sua cadeira, em lágrimas, com a respiração diferente, como se tivesse um pedregulho dentro da barriga que não a deixava inspirar e expirar normalmente. A fisioterapeuta estava com ela. Algumas contas especializadas de ténis na já mencionada rede social referem que a asiática estava a ter um ataque de pânico.

E decidiu abandonar, não sem antes cumprimentar a árbitra e a sua rival, que não perdeu tempo a levantar os braços, celebrando.

Shuai, filha de um futebolista (Zhang Zhi Qiang) e de uma basquetebolista (Wang Feng Qin), começou a jogar ténis com apenas cinco anos. Ali descobriu o valor do desporto e também das preciosas e ambiciosas bolas perto da linha. Foi isso, aliás, que escreveu, a seguir ao abandono, no Twitter: “Todos os meus esforços nos treinos estavam errados, porque, quando querias bater a bola perto da linha, mesmo que ela toque na linha é fora…”. No mesmo tweet, a n.º 28 do mundo agradeceu ainda aos rapazes e às raparigas que a apoiaram e ficaram do seu lado.

Falta saber agora se Amarissa Toth terá alguma penalização. Já Zhang Shuai, que ganhou o Open da Austrália em pares em 2019, vai voltar seguramente aos courts para treinar, para descobrir as falências e as virtudes dos muros que são ora de betão, ora de algodão doce. E voltará a jogar ténis, mas com as regras que tornam esta modalidade tão digna e especial.