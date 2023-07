Djokovic multado depois esmagar a raquete contra a rede na final de Wimbledon

O discurso de Novak Djokovic, na penosa hora da derrota na final do torneio de Wimbledon – ainda demasiado cedo para tragar o veneno – foi muitíssimo elogiado. Não só no court, depois de cair perante o deslumbrante Carlos Alcaraz, como também na sala de imprensa, onde admitiu que o prodígio espanhol mistura algo do sérvio e também de Roger Federer e Rafael Nadal.

O sérvio foi um verdadeiro desportista no momento de confessar a grandeza do adversário. A atitude durante o jogo foi quase sempre exemplar também, trata-se de uma pantera deslizante atrás de todas as bolas, com a paciência de um velho sábio, executando golpes que pertencem ao manual de um discreto feiticeiro. E assim passou por cima do murciano, de 20 anos, no primeiro set (6-1) e o duelo ameaçou ser uma reedição da semifinal de Roland-Garros, em Paris, quando os músculos e o sistema nervoso de Alcaraz congelaram perante Djoko.

Mas o tenista de Belgrado deixou-se superar nos dois sets seguintes, garantindo depois um triunfo no quarto, lançando o jogo para uma charada maravilhosa, obrigando as testemunhas a uma bem-vinda maratona. Os nervos eram densos como um material desavindo (para os atletas, claro). Raramente se vê alguém tão composto como Djoko a perder as estribeiras, mas foi isso mesmo que aconteceu, no terceiro jogo, quando Alcaraz lhe quebrou o serviço. Irritado, massacrou a raquete contra o pilar que sustenta a rede, deixando até uma marca na madeira, o que motivou, agora, uma multa algo simbólica.

O tenista, de 36 anos e atual número 2 do mundo, recebeu apenas um aviso do árbitro de cadeira, Fergus Murphy, o que motivou algum debate quando ao rigor daquela decisão. O gesto foi tão violento que até largou a raquete, a mesma que Djokovic entregou no final do encontro a um senhor impecavelmente fardado com uma jaqueta amarela.

Djokovic, que procurava conquistar o 24.º major, acabaria por sucumbir perante o murciano, que bateu o rival com os parciais 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 e 6-4. O derradeiro encontro do torneio londrino estendeu-se por 4h42.

O cheque de finalista do torneio de Wimbledon, de 1,37 milhões de euros, sofreu um corte de pouco mais de €7.000 devido àquele gesto violento e antidesportivo, segundo a BBC. A multa foi conhecida um dia depois da final no All England Club Lawn Tennis & Croquet Club.