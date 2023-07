Os gritos de Carlos Alcaraz dizem tudo: não foi fácil ultrapassar Jarry e chegar à 4.ª ronda de Wimbledon

A fúria tão espanhola quanto as tapas é, acima de tudo, uma atitude. E pode ser mais barulhenta ou menos barulhenta. Carlos Alcaraz tem-na dentro de si, mas, por norma, é um jogador contido. A fúria está no seu jogo, naquela força transcendental que junta ao toque de bola, aos múltiplos recursos.

Mas, chegados à 3.ª ronda de Wimbledon, Carlitos teve de berrar. Gritou várias vezes, em pontos mais bonitos do que outros, em winners seus e em erros do adversário, mesmo que a ética e as regras não escritas digam que não é lindo de se fazer, mas por vezes o ténis também é sobrevivência. Depois de duas rondas em que não foi obrigado a puxar os calções para cima, frente a Nicolás Jarry, chileno que é número 28 do mundo, houve momentos em que Alcaraz pareceu pouco em controlo. Perdeu um set, esteve perto de perder outro. No final, fica a qualificação para a 4.ª ronda de Wimbledon, com parciais de 6-3, 6-7, 6-3 e 7-5. Mas o Centre Court londrino assistiu a uma épica batalha hispânica.

Foram quase quatro horas de encontro, um esforço constante a partir do 2.º set. O primeiro parcial já foi equilibrado, o 6-3 no marcador pode enganar. Alcaraz teve uma oportunidade e aproveitou-a, mas o jogo de Jarry, com um serviço forte e uma direita por vezes demolidora (ajuda aquele 1,98m) já causava mossa no número 1 mundial.

No segundo set, Carlitos foi quebrado, recuperaria desse golpe, mas no tie-break, também ele equilibrado, vacilou. O terceiro set foi de alguma normalidade, com o espanhol mais seguro, aparentemente recuperado do susto e pronto para agarrar uma vitória fácil a partir dali. Mas no 4.º parcial, Jarry voltou a confiar na sua direita, Alcaraz foi errando aqui e ali e em menos de nada já estava a perder 3-0. O encontro estava animadíssimo, com longas e loucas trocas de bolas, dois jogadores a arriscar, visitas ao chão, até. O público, claro, apreciava.

GLYN KIRK

Mas por esta altura Alcaraz já tinha aprendido com o 2.º set. O jogo estava perigoso para o espanhol, sentia-se que arriscar um 5.º set era brincar com o fogo, frente a um jogador em excelente fase e que ainda há dias bateu Stefanos Tsitsipas. O murciano devolveu o break para 4-3, empataria logo a seguir e depois de batalhas intermináveis e jogos demorados, quase todos a chegar às vantagens, não tremeu no match point virtual: com a oportunidade de fazer o break e colocar-se em vantagem 6-5, com saque a seguir para fechar, Alcaraz serviu um passing shot venenoso após um segundo serviço de Jarry.

O chileno, com pouca vontade de fazer as malas, ainda obrigou o espanhol a salvar um ponto de break no jogo seguinte, mas Alcaraz afinou o serviço e fechou com um saque que Jarry respondeu para a rede.

Depois de um desafio que terá finalmente deixado o líder do ranking em alerta, segue-se uma 4.ª ronda em que não se adivinham ofertas: o adversário sairá do duelo entre Sasha Zverev e um antigo finalista em Wimbledon, Matteo Berrettini.