Wimbledon não vai ter a arte e o caos de Nick Kyrgios: australiano abandona por lesão no pulso

O bocejo antes de entrar no court principal do All England Lawn Tennis and Croquet Club dissimulava a verdade. Nick Kyrgios, um tenista genial e errático e deslumbrante e caótico, tivera umas noites mal dormidas a pensar na final de Wimbledon de 2022. O descanso físico que o abandono de Rafael Nadal (nas meias-finais) significou traduziu-se no desassossego de espírito. E lá foi o australiano para uma mítica final na mais especial relva do circuito.

Embora Kyrgios tenha conquistado o primeiro set contra o sábio Novak Djokovic, os receios de Toni Nadal vieram ao de cima. Esse acidente por acontecer, uma quase quase inevitabilidade contra lendas quando se trata de Nick Kyrgios, não beliscou as bolas maravilhosas que ofereceu. Ainda por cima vestidinho de branco, sobre o jardim verde de Wimbledon, imaculado, esperançoso, sério.

No fim, autocorooando-se o bad boy do ATP, rasgou de cima abaixo o protocolo, colocando um boné vermelho na cabeça, não fosse alguém achar que este atleta havia cedido a condutas exemplares. Na cerimónia de entrega de troféus, o australiano (n.º 40 do ranking na altura) escutou grandiosos elogios de Djokovic, que conquistava ali o 21.º torneio do Grand Slam, confirmando o bromance com o rival.

Doze meses (menos uma semana) depois, o Wimbledon vai arrancar sem Nick Kyrgios, tal como acontecera na Austrália e em Paris, em Roland-Garros. O tenista que nos transporta para os limites da estética e arrojo anunciou uma lesão no pulso. A época do australiano, de 28 anos, tem sido uma desilusão, pois apenas competiu num torneio devido a uma lesão no joelho, que o obrigou a deitar-se num bloco operatório.

“Estou muito triste por dizer que desisti de Wimbledon este ano”, escreveu o atleta no Instagram. “Tentei o máximo para estar pronto depois da minha cirurgia e para estar apto para os courts de Wimbledon outra vez. No regresso, tive alguma dor no meu pulso durante a semana em Maiorca.”

Por precaução, Kyrgios, o atual n.º 33 do ranking ATP, fez um exame e este revelou um problema num ligamento de um dos pulsos. “Tentei tudo para estar apto a jogar e estou desiludido por não ter tido o tempo suficiente antes de Wimbledon. Voltarei e, como sempre, agradeço o apoio de todos os meus amigos.”

O torneio mais especial de relva vai jogar-se entre esta segunda-feira e 16 de julho, em Londres. Este primeiro dia terá jogos como Djokovic contra Pedro Cachin e Venus Williams contra Elina Svitolina. Nesta primeira ronda ainda haverá partidas como Jannik Sinner-Juan Manuel Cerundolo e Iga Swiatek-Lin Zhu.