Defrontar Andy Murray na relva é sempre especial. E Nuno Borges percebeu que ainda há muito ténis no corpo dorido do escocês

Foram muitas as lesões, um adeus por elas precipitado e depois uma operação milagrosa à anca e um regresso inesperado. Andy Murray, antigo número um mundial, vencedor de três torneios do Grand Slam e 46 títulos, joga hoje mais por amor ao jogo do que por resultados e desse amor vai dando exemplos uns atrás dos outros - um dos últimos aquelas duas maratonas, uma de 5 horas, outra de 6, nas duas primeiras rondas do Open da Austrália deste ano, frente a Matteo Berrettini e Thanasi Kokkinakis, nada mau para um rapaz de 36 anos com uma anca de metal.

E, por isso, esteja Murray no topo ou no número 44, o seu ranking atual, é sempre especial enfrentá-lo, porque ele é um ser feito de outra matéria, de resiliência e coragem dentro de campo e de empatia e compaixão fora dele. Nuno Borges, o nosso número um mundial, teve a oportunidade de fazê-lo, para mais na relva que é natural a Murray, no campo verde onde venceu por duas vezes Wimbledon e uma medalha de ouro olímpica em 2012.

O torneio de Nottingham, da categoria 125, é um cenário bem mais modesto que o All England Club e um torneio do circuito Challenger em nada se pode comparar a um major, mas defrontar um antigo número um mundial, uma das figuras do ténis da última década, e vencer ficaria bem no currículo do tenista da Maia. Porém, no seu habitat, Murray pareceu o Murray de tempos idos, em que talvez não lhe passasse pela cabeça as dificuldades que o seu corpo lhe iria colocar anos depois, ele que antes das operações, da anca biónica, chegou a não conseguir sequer calçar-se, apertar os atacadores, coisas tão simples.

Com um ténis seguro e muito menos errático que o de Nuno Borges, Murray venceu por claros 6-3 e 6-2, assegurando um lugar na final do torneio e impedindo o português de tentar um terceiro título num Challenger esta época, depois das vitórias em Monterrey e Phoenix.

O português continua assim com números pouco simpáticos contra atuais ou antigos top 10. A única vitória em oito jogos aconteceu em Roland-Garros, quando bateu o antigo n.º 8 mundial John Isner na 1.ª ronda. O único número 1 mundial que havia defrontado até agora foi Carlos Alcaraz, esta temporada, em Barcelona.

Andy Murray vai disputar a final com o francês Arthur Cazaux, 16 anos mais novo que o escocês.