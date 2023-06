Para ver os outros monstros do ténis, Djokovic agora tem de olhar para baixo: em Roland-Garros, conquistou o recorde de 23 Grand Slams

Casper Ruud parece ser bom rapaz. Feições simpáticas, afável no trato segundo quem já privou com ele, tenista acessível e sem laivos de vedeta, aliás, altivez é condição jamais vista no norueguês a quem se imputa a falta do que nada há a fazer quando se nasce com essa carência - de carisma. É o que é, um jogador não piora nem melhora por ter trejeitos ou tiradas que agradam ao palato de muita gente, mas personalidades fazem popularidades e o nascido em Oslo, filho de pai tenista, no limiar dos holofotes.

Na fronteira dessa circunferência do foco, enquanto ia espreitando da sombra, Casper Ruud chegou à terceira final de um Grand Slam no período de um ano. A segunda seguida em Roland-Garros, obra de um jogador com vivência em Manacor, na academia do alquimista da terra batida contra quem começou a perder a edição de 2022 do torneio quando ambos ainda estava de saco de raquetes às costas, a aguardarem no túnel de acesso ao court - hiperativo, Rafael Nadal corria e imitava gestos de pancadas para ativar o corpo e o norueguês a olhar de lado, encostado à parede e com ar de caso, encolhido perante as vibrações emanadas pelo ditador do pó de tijolo.

Muito terá aprendido Ruud sobre as armadilhas da mente e os preparos a ter quando se vai ter um monstro do lado de lá. Na terra onde se esmera, desta vez o mamute tenístico era Novak Djokovic e logo em modo pisteiro, a farejar um recorde, mais um, e quão é preciso cair no goto do azar para se levar com uma lenda a seguir à outra. Terraplanado pelo espanhol há um ano, Casper Ruud quis a entrar a cilindrar o sérvio com a maior arma que dispõe, torneando os pontos para ter bolas ajeitadas à sua direita pneumática. Logo quebrou o saque ao caçador de um 23.º major, chegou rápido a um 3-0 acionando esse canhão, as pancadas dentro-fora beijavam as linhas e obrigavam Novak a confrontar-se com a sua errância.

Invulgarmente falível e por vezes a barafustar, queixando-se do sol na cara e do suposto excesso de zelo do juiz de cadeira a cronometrar o tempo entre pontos, Djokovic falhava bolas incaracterísticas: desenterrou o seu Aquiles com dois smashes à ‘padeiro’, batendo a bola com o topo da raquete e em balão, o serviço era manso, a sua temível esquerda tardou a surgir. E Casper Ruud mantinha-se constante no seu possível red line, massacrando o sérvio com a direita e bolas spinadas para o céu para o manter de sobreaviso quando ele queria acelerar os pontos. Mesmo assim, um quase excelso do norueguês não chegou para o nem aquece, nem arrefece do sérvio.

1 / 2 Julian Finney/Getty 2 / 2 THOMAS SAMSON/Getty

Como um carro velho a ser despertado numa manhã de inverno, Djokovic demorou a aquecer, levando o seu tempo a soltar o jogo de pés e o braço. Recuperou do 0-3 e do 1-4, empatou o parcial e prolongou-o ao tiebreak onde nenhuma alma duvidaria que bochecha da rede acabaria a ter de lidar com frustração. Aplicando um 7-1, o sérvio somou o sexto desempate neste Roland-Garros sem um erro não forçado que fosse, proeza de maquinaria mental surreal que o fez reservar uma esguelha do seu melhor para o tira-teimas do primeiro set.

Quão frustrante deve ser jogar durante hora e meia nos píncaros, voando em certas alturas tal era a brutalidade com que fazia bolas zarparem além da raquete de Djokovic, e acabar ultrapassado. O que se fala então para os seus botões? Como se dá mais corda à motivação? Perdendo o parcial, Casper Ruud confrontou-se com a insuficiência da sua melhor versão e quem não se apequenaria se tivesse essa escarpa à frente? Vendo o sérvio já com um esparguete no braço, a ter já gatilho fácil nos ases e capaz de ter jogos de serviço em branco, o norueguês que parece jogar de calções de banho inundou-se aos poucos de erros.

Com a sua imperial aptidão de resposta ao saque, Djokovic forçou-o a sobreviver mais com a pancada de esquerda, quebrou-o duas vezes (6-3) e minguou-lhe a capacidade de pegar na rédea dos pontos com a direita. Ruud virou um tenista de fogachos, aqui e ali levando a sua fúria revoltosa à rede onde o grand slamista lhe testava com insistência o volley dado com as costas da mão viradas para onde se quer atacar. O brilho de Casper era intermitente, o de Novak encadeava-o sem misericórdia.



1 / 2 EMMANUEL DUNAND/Getty 2 / 2 Clive Brunskill/Getty

Outrora velozmente impactante, a direita do 4.º classificado do ranking mundial ressurgiu de forma tímida no terceiro set apesar de já não providenciar ao norueguês muitas bolas às quais o adversário não chegasse. Por vezes algo amorfo, noutras demasiado inerte para atacar serviços que lhe caiam a jeito dessa pancada, Ruud ora pouco arriscava ou fazia-o quando não devia, demonstrando o poço de dúvidas para onde Djokovic empurra quem o defronta. Enquanto isso, o sérvio catapultava ases em segundos serviços e a meio do parcial tinha 100% desses pontos ganhos. Mas não era um passeio no alisado deserto laranja, de todo, porque o vencedor do último Estoril Open arranjou consistência suficiente para se agarrar ao seu serviço.

Casper Ruud aguentou até ao 5-5, a subsistir com o seu melhor que não era já tão bom quanto o inicial. E subsistia, apenas isso.

O norueguês terá tempo para ponderar se algum dia congeminará forma de persistir caso reencontre Novak Djokovic na decisão de um Grand Slam. A aberração atlética, tenística, mental - e acrescentem aqui o vosso conto para um dia todos arranjarmos um resumo para falarmos do seu conto - contra quem bateu bolas devolveu-lhe uma bofetada de realidade. É dureza da vida Casper Ruud perder três finais seguidas de majors, mas parecia inevitável que acabasse superado nesta, logo a que poderia ser um trampolim para o sérvio.

Djokovic acabou a pular e a aterrar de costas na terra batida do Philippe-Chartrier, estendido sobre o court e a admirar o céu. Se quisermos, houve ali algo de encenação do gesto de Rafael Nadal do que o imperador daquele pó fez sempre que levou cada um dos 14 championship points que ganhou em Paris. Ou podemos ir pelas tintas em que Novak estaria para tal nesse momento, vendo-o somente como um homem a soltar-se de alívio, finalmente a superar toda a gente no número mais falado do ténis.

Novak Djokovic “reescreveu a história” da raquete e da bola, diria Casper Ruud no púlpito do derrotado, “grato por ser o primeiro a dar os parabéns” a quem acabara de vencer o 23.º título do Grand Slam. Pela primeira vez, o tenista de Belgrado, tão criticado por opções de vida fora do ténis, lidera a muito específica luta de quem se mede consoante os torneios mais difíceis de ganhar. Aos 36 anos e à 34.ª final destas, o sérvio virou o rei que mais pedaços de lendário tem no ténis. Se a coroa está na sua cabeça, a condecoração cabe a cada admirador.

Porque é impossível não admirar isto.