Iga Swiatek, a dona de toda a terra em Roland-Garros

Olhar para uma tenista e declará-la como robótica parece ultraje nesta prática que nutre a estética e estima, por defeito, o seu lado plástico. Noutros tempos importaria tanto a forma como se fez quanto o efetivamente fazê-lo, daí o elogio da postura a segurar a raquete, do seguimento do gesto após se bater na bola, da pega a dar uma esquerda, do estilo de jogo que se leva ao court. Afirmar que o ténis de Iga Swiatek é mecânico não a denigre, nem é uma crítica, antes serve para elogiar quem se industrializou a atropelar adversárias com um certo tipo de jogo sem revelar uma onça de hesitação.

O três a zero que tão cedo impõe na final de Roland-Garros, embalada pela cedência de cerca de zero sets na aventura rumo à sua terceira presença nesta decisão desde 2020, sugeria a repetição da brutalidade que habita na polaca: imperial no fundo do campo, marrava bolas de todos os ângulos e feitios, batendo-as para perto da linha de fundo com uma constância anormal. Swiatek jogava à Swiatek, multiplicando-se em direitas e esquerdas a velocidade tal que a adversária às tantas não jogava, só corria e acorria às bolas.

Podem ter sido nervos ou ansiedade cénica de quem jogava a primeira final de um Grand Slam aos 26 anos, ainda por cima há muito ansiada, mas Karolina Muchova somente parecia capaz de resistir. Uma talentosa azucrinada desde a adolescência por lesões várias, por fim os tornozelos, as costas ou os joelhos amainaram para a checa estar no Philippe-Chartrier a contrastar-se com a número um do mundo a cada passo dado na mais fina das terras batidas. Senhora de um pot-pourri tenístico, capaz de poderosas esquerdas lá de trás como de amortis e volleys só acessíveis a quem tem caxemira nas mãos, foi com a sua variedade que Muchova tentou reagir.

O 6-2 do primeiro set engana e sugere um desequilíbrio maior do que o visto. Swiatek prevaleceria à força do seu disparo mecânico de pancadas a darem milhares de rotações à bola que obriga quem a defronta a ou atacá-la em igual medida e forma, ou a tentar variar nas armas para incomodar a polaca. Subindo à rede depois de esticar uma bola para os pés de Swiatek ou encurtando as pancadas para ser a tenista do boné sempre posto com a pala para diante a ter de sprintar à rede, Muchova bem o tentou. No arranque do segundo parcial, notou-se que também tentou equivaler-se à adversária nas marteladas.

JULIEN DE ROSA/Getty

Essa urgência parecia indiciar um nico de desespero, de pressa em querer desencantar um winner à terceira ou quarta pancada das trocas de bola perante a estabilidade vindo do outro lado. Outra vez Muchova se viu a perder por três a zero, traída por essa tentativa em unidimensionalizar o seu jogo, a meio do set tinha 20 erros não forçados contra os tão-só seis de Iga Swiatek. A constância das longas pancadas em top-spin da tímida polaca, ávida mergulhadora em livros nos tempos livres, forçava a checa, 43.ª classificada do ranking, a ter de encordoar mais risco em cada contacto com a bola.

Por momentos, o talento todo-o-terreno de Muchova atinou-se com esse abismo e, à segunda tentativa, quebrou o serviço à atual dona da terra (tem 27 vitórias e só duas derrotas em Roland-Garros). Atacando mais cedo os ressaltos de bola, a maior agressividade da checa deu-lhe outras condições para avançar à rede e concluir pontos com o usufruto do seu bonito volley de esquerda. E receber tanto desconforto causado pela mudança da atitude da chega abalou Swiatek, sem que a polaca o escondesse.

Antes de Muchova, mesmo errando com a pressa num smash ou a bater uma direito em que gesticulou para admitir a falta de cabeça, quebrar outra vez a polaca, Iga fechou os olhos, vociferou algo para o seu camarote e confirmou nos segundos seguintes os bicharocos que lhe tinham entrado na cabeça - dando o break à adversária com uma dupla falta. Esbaforida e com andar apressada, dirigiu-se ao banco com cara de caso. A resposta adivinhava-se temível, mas não foi preciso que o fosse, pois Muchova desmoronou-se sozinha com a ânsia de estar na frente pela primeira vez, sucumbindo a erros precipitados para oferendar o seu serviço a Swiatek.

Mas o jogo que se seguiu foi estrambólico e de uma volatilidade inesperada, porque a dois breaks sucedeu outro, com o melhor de Karolina Muchova a ir contra a tremideira de Iga Swiatek, ainda capaz de se defender de dois set points para sucumbir à força imparável que pareceu ser a chega em busca do terceiro. Nessa resistência surgiu o melhor ponto da final, com as mãos de seda da checa a cercarem as respostas em corrida da polaca, desesperada enquanto deslizava pelo pó de tijolo. De um 0-3 para um 7-5, a final esperneava com vida graças à espreguiçadela da tenista que tinha uma fã do outro lado do court.

JULIEN DE ROSA/Getty

Porque antes da final foi a própria Iga a confessar como se prega à televisão quando lá está Karolina e a vê “mais do que a maioria das outras jogadoras” por “gostar muito” do ténis da checa. Do ténis valente a responder ao primeiro serviço, a ousar esticar todas as bolas para as linhas e a pressionar a adversária na rede com soltura no jogo de pés. Muchova levou o set e levaria o primeiro jogo do terceiro parcial. Estava embalada, a disparar ases e a abrandar amortis num efeito gravitacional imparável, obrigando Swiatek a caprichar no nível se quisesse resistir à tenista que ganhara todos os cinco dos seus embates com adversárias do top-5 por jogar como o estava a fazer.

Esta convergência de grandezas elevou o set a um ténis de ranger dentes, com ambas a atirarem risco para a outra: Swiatek chegou a perder jogos de serviço por arriscar um winner em cada resposta, Muchova desnorteava-se a querer meter amortis de direita em bolas que lhe chegavam a abrir na faixa da esquerda. Empatadas a 4-4, a polaca seguraria o seu saque com curtas meditações pelo meio - o seu cerrar de olhos e respirar fundo quando as coisas apertam - para uma aplicação final de pressão quando mais a devia executar.

A polaca que berrou, estrambelhou-se para a bancada e chegou a esbracejar em desespero terminou a desabar em lágrimas assim que uma mísera dupla falta de Karolina Muchova lhe presenteou a vitória. O indigno desfecho para a checa que forçou a mais difícil das quatro finais de Grand Slam para Swiatek, que ganhara todas as outras em dois sets, mas ali teve de suar como nunca para revalidar a sua propriedade de Roland-Garros. A tenista de Varsóvia lá perdeu um set, o preço necessário a pagar para seguir dona da terra batida. E foi quando lhe penetraram na armadura da robotização e lhe rasgaram uma fenda no seu ténis que a melhor tenista da atualidade mostrou, mais ainda, o porquê de ser ela reinar.

E aos 22 anos, está a mecanizar-se noutra coisa: já tem quatro Grand Slams.