Nuno Borges está pela primeira vez na 2.ª ronda de um Masters 1000

O tenista português Nuno Borges qualificou-se esta quinta-feira pela primeira vez na carreira para a segunda ronda de um Masters 1.000, ao vencer o sérvio Dusan Lajovic em dois sets na estreia em Roma.

Na terra batida da capital italiana, o número um português surpreendeu o 46.º do ranking mundial com um triunfo expressivo por 6-4 e 6-1, em apenas uma hora e sete minutos.

Com um jogo consistente, o 88.º jogador ATP afastou Lajovic, que esta temporada causou sensação ao eliminar Novak Djokovic rumo ao título no torneio de Banja Luka, na Bósnia-Herzegovina.

“Os últimos encontros que joguei foram muito duros, tenho enfrentado adversários difíceis nestes torneios [Masters 1.000]. Cada vitória aqui é como uma final para mim, por isso estou muito feliz. Sinto-me como se tivesse vencido um torneio”, revelou ainda em ‘court’.

Este é a primeira vez que o maiato, de 26 anos, avança para a segunda ronda de um Masters 1.000, depois de ter caído na ronda inaugural em Madrid e Miami.

“Enquanto jogador, sentes estes grandes torneios de forma diferente. É um sonho poder competir aqui, à frente de tanta gente. […] É um prazer para mim estar aqui”, confessou, qualificando como “muito importante” a primeira vitória conseguida num Masters 1.000.

Nuno Borges marcou encontro na segunda ronda com o grego Stefanos Tsitsipas, número cinco mundial, que ficou isento na primeira ronda em Roma.

“Estou entusiasmado. Vou dar tudo. Desfrutar de hoje, recuperar amanhã [sexta-feira] e preparar-me para o encontro, e dar o meu melhor”, disse, considerando que a pressão vai estar do lado do finalista do ano passado do torneio romano, mas assumindo que vai enfrentar um “grande desafio”.