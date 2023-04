Depois de Nadal, também Novak Djokovic vai falhar o Masters 1000 de Madrid

O tenista sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial, vai falhar o Masters 1.000 de Madrid, anunciaram este sábado os organizadores do torneio, dois dias após ter sido confirmada a ausência do espanhol Rafael Nadal, recordista de títulos.

Os responsáveis pela prova da capital espanhola, em terra batida, informaram que Djokovic apresenta dores no cotovelo direito impeditivas da participação num torneio que conquistou em 2011, 2016 e 2019, cuja edição de 2023 se disputa entre 25 de abril e 7 de maio.

Djokovic foi eliminado na sexta-feira nos quartos de final do torneio de Banja Luka, na Bósnia-Herzegovina, ao perder com o compatriota Dusan Lajovic, por 6-4 e 7-6 (8-6), adensando as dúvidas sobre a condição física do número um mundial.

A ausência do sérvio no Masters 1.000 de Madrid junta-se à de Nadal, que conquistou a prova por cinco vezes (2005, 2010, 2013, 2014 e 2017) e anunciou há dois dias que não poderia lutar pelo sexto título este ano, por estar ainda a recuperar da lesão muscular na perna esquerda sofrida na Austrália.