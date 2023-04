Nuno Borges venceu na primeira ronda do torneio de Barcelona e, agora, cuidado: vai jogar contra Carlos Alcaraz

Depois de ter brilhado nos Estados Unidos, vencendo o Challenger de Phoneix e chegando ao quadro principal do Masters 1.000 de Miami, o regresso de Nuno Borges à Europa, para começar a época de terra batida, nem foi especialmente feliz. No Estoril Open, o atual n.º 1 do ténis nacional caiu na primeira eliminatória, contra o francês Quentin Halys.

Terminada precocemente a participação no único torneio ATP em solo nacional, o maiato passou alguns dias no Centro de Alto Rendimento, no Jamor, sua residência e local de treinos habitual, antes de voltar à competição. E o regresso foi vitorioso.

Na estreia no quadro principal do ATP 500 de Barcelona, Borges derrotou, em dois sets (6-2, 6-3) o bielorusso Ilya Ivashka. Numa hora e 28 minutos, o 79.º do ranking ATP impôs-se sem grandes problemas perante o 61.º.

Num encontro em que o português teve 20 pontos para quebrar o serviço do adversário, Borges, de 26 anos, conseguiu a terceira vitória em quadros principais de torneios ATP de 2023. As outras duas foram em Delray Beach e Acapulco.

O êxito do melhor tenista português do momento permitir-lhe-á um embate de grande prestígio. Na próxima eliminatória, Nuno Borges irá defrontar Carlos Alcaraz, n.º 2 de um ranking que já liderou, vencedor do US Open 2022 e primeiro cabeça de série do ATP 500 de Barcelona.

O duelo contra o fenómeno espanhol será terça-feira, no court principal do torneio que se realiza na terra batida do Real Club de Tenis Barcelona.