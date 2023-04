O russo Rublev conquistou o seu primeiro Masters e, por ser de onde é, agradeceu o apoio que sentiu do público

O tenista russo Andrey Rublev conquistou, este domingo, o primeiro Masters 1.000 da carreira, ao vencer em três sets o norueguês Holger Rune na final em terra batida do torneio de Monte Carlo, no Mónaco.

Rune, nono colocado do ranking ATP, começou por vencer o primeiro parcial por 7-5, mas o número seis mundial impôs-se no segundo e terceiro, por 6-2 e 7-5, assegurando o triunfo num encontro que durou duas horas e 36 minutos.

De resto, no terceiro set, o norueguês parecia bem lançado para a vitória, chegando a ter uma vantagem de 4-1, mas permitiu que o russo lhe quebrasse o serviço por duas vezes.

Esta foi a primeira vez que Rublev, de 25 anos, venceu um torneio da categoria 1.000 da ATP, redimindo-se das derrotas que sofreu nas decisões de Cincinnati e de Monte Carlo, ambas em 2021.

No final da partida, ao dirigir-se ao público presente, o russo agradeceu o apoio. “Ser do país de onde sou e sentir tanto apoio vindo de todo o mundo significa muito. Muito obrigado a todos”, disse o tenista, após limpar as lágrimas que lhe caíram quando converteu o championship point.

Rublev perdera as duas finais de torneios do Masters 1000 (uma vez em Monte Carlo, outra em Cincinnati), em 2021. “Finalmente consegui”, resumiu o russo, dono de uma personalidade bem-disposta, sempre brincalhão fora do court e protagonista de entrevistas carismáticas.