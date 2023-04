Casper Ruud - Miomir Kecmanovic, eis a final do Estoril Open

Está definido o encontro que determinará quem irá suceder a Sebastián Baez como vencedor do Estoril Open. No domingo, Casper Ruud e Miomir Kecmanovic irão disputar a final do único torneio ATP realizado em solo nacional.

O norueguês Casper Ruud teve de sofrer para superar as meias-finais, com um triunfo em três sets sobre o francês Quentin Halys. O quinto jogador mundial confirmou o estatuto de primeiro cabeça de série, batendo o 80.º classificado do ranking por 6-4, 3-6 e 7-6 (7-2), em duas horas e 11 minutos.

Ruud, que em entrevista à Tribuna Expresso manifestara a ambição de vencer o Estoril Open, pode chegar aos 10 títulos ATP na carreira, o primeiro em 2023. Só uma das conquistas do norueguês — San Diego, em 2021 — não foi em terra batida.

Já Miomir Kecmanovic qualificou-se pela quarta vez para a final de um torneio ATP. O sérvio, n.º 40 do mundo, superou o italiano Marco Cecchinato (96.º) em dois sets nas meias-finais do Estoril Open.

Sexto cabeça de série no torneio que decorre no Clube de Ténis do Estoril, Kecmanovic, de 23 anos, confirmou o favoritismo, impondo-se com os parciais de 6-3 e 6-1, em uma hora e nove minutos. Kecmanovic ainda não cedeu qualquer partida na competição.

O balcânico vai procurar conquistar no domingo o segundo título da carreira. O único troféu que ergueu foi em Kitzbuhel, na Áustria, em 2020.