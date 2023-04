João Sousa apura-se para a segunda ronda do Estoril Open

O tenista português João Sousa qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda do Estoril Open, depois de derrotar o italiano Giulio Zeppieri, em três sets.

O vimaranense, 147.º do ranking mundial e que recebeu um convite da organização, venceu o transalpino, 121.º, por 6-4, 1-6 e 6-3, em uma hora e 48 minutos, evitando a terceira eliminação consecutiva na primeira ronda no Clube de Ténis do Estoril.

Sousa não vencia na estreia de um torneio ATP desde inícios de fevereiro, em Córdoba, na Argentina.

Na próxima ronda, Sousa, vencedor em 2018 do único torneio português no circuito ATP, vai jogar com o norueguês Casper Ruud, número quatro mundial e primeiro cabeça de série, procurando o primeiro triunfo ao quarto confronto.