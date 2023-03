Nenhum português vai jogar em Indian Wells: Nuno Borges também perdeu no qualifying

O português Nuno Borges, 80.º do ranking mundial de ténis, foi eliminado na primeira ronda da qualificação para o Masters 1.000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, ao perder, na segunda-feira, frente ao espanhol Pablo Andujar, 249.º.

O tenista natural da Maia, de 26 anos, bateu Andujar, de 37, no primeiro ‘set’, por 6-3, mas o espanhol venceu os dois seguintes, por 6-3 e 6-2, assegurando a presença na segunda ronda do ‘qualifying’, após uma hora e 44 minutos.

Antes de Nuno Borges, segundo cabeça de série do torneio de qualificação, também já João Sousa, 148.º do mundo, tinha sido afastado da qualificação para o torneio californiano ao perder com o austríaco Filip Misolic, 146.º.

João Sousa cedeu face ao 24.º cabeça de série do ‘qualifying’ em três ‘sets’, pelos parciais de 7-6 (10-8), 2-6 e 6-3, num embate que durou duas horas e 37 minutos.

O Masters 1.000 de Indian Wells vai ser disputado entre segunda-feira e 19 de março.