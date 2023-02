Matija Pecotic, o diretor de mercado de capitais que aos 33 anos passou pela primeira vez à 2.ª ronda de um torneio do circuito profissional

Ser-se o número 784 do ranking mundial do ténis significa, geralmente, uma constante via-crúcis de mochila às costas por torneios mais ou menos indigentes pelo mundo fora, ganhando muitas vezes apenas para as despesas da viagem, isto se der sequer para pagar os bilhetes de avião.

Matija Pecotic, que aos 33 anos conseguiu na segunda-feira a sua primeira vitória no circuito ATP, no torneio de Delray Beach, escolheu outro caminho. Ou melhor, talvez as circunstâncias da vida tenham escolhido por ele e só assim se explica este insólito: Pecotic não é um tenista a tempo inteiro e tem mesmo um trabalho das nove às cinco como diretor de mercado de capitais de uma importante empresa de imobiliário em West Palm Beach, na Flórida. Nas horas vagas, vai treinando e jogando ténis em torneios nas redondezas, às vezes dando uns saltinhos fora dos Estados Unidos para competir.

Esta quarta-feira, Pecotic joga a 2.ª ronda do torneio ATP 250 de Delray Beach, onde está também o português Nuno Borges, uma prova que se disputa a meia-hora de carro de sua casa. Entrou na qualificação do torneio por acaso, depois da desistência de vários tenistas. Só meia hora antes do arranque dos jogos de qualificação soube que estava dentro. Para chegar ao quadro principal, eliminou atletas experientes como são Stefan Kozlov e Tennys Sandgreen, ambos no top 230 mundial. Na 1.ª ronda, a surpresa foi ainda mais ribombante: deixou para trás Jack Sock, atualmente fora dos cem primeiros mas que já foi 8.º do mundo.

Porque o croata nunca desistiu completamente do ténis, o ténis resolveu esta semana também não desistir dele, uma improbabilidade escrita numa história de encontros e desencontros com a modalidade.

Nascido em Belgrado, na Sérvia, mas de nacionalidade croata, a família de Pecotic mudou-se para Malta quando o esquerdino tinha apenas três anos. Por lá começou a jogar ténis, mas também a destacar-se na escola, principalmente nas disciplinas de economia e matemática. Em 2009, decidiu mudar-se para os Estados Unidos onde estudou e continuou a jogar ténis na Universidade de Princeton, da Ivy League. Ali, ganhou vários prémios de jogador do ano.

Em 2014, depois de terminar os estudos, aventurou-se como profissional, chegou a ser 206.º ATP, mas pouco depois surgiu o primeiro percalço. Antes do Open da Austrália de 2016, uma aparentemente insignificante cirurgia ao estômago acabou mal e o tenista contraiu uma infeção bacteriana. “Fiquei de cama oito meses, basicamente”, revelou ao site do ATP, sublinhando que este azar acabaria por lhe mudar “toda a trajetória” como atleta. E da sua própria vida.

O curso em Harvard e nova oportunidade

Com tempo em mãos, Pecotic voltou a pegar nos livros e, quase numa de “e se correr bem?”, candidatou-se à escola de economia da prestigiada Universidade de Harvard. E, com surpresa, entrou mesmo. Por lá resolveu voluntariar-se como treinador da equipa de ténis da universidade.

Foi aí que redescobriu “o amor pelo ténis” e percebeu que precisava de lhe dar nova oportunidade. Já com o canudo de Harvard debaixo do braço, em 2019 voltou a pegar na mochila e a correr a Europa em torneios menores, que lhe permitiram chegar ao número 331 do ranking - jogou inclusivamente num torneio de 15 mil dólares em Idanha-a-Nova, onde perdeu com Nuno Borges nos quartos de final. “Estava a jogar o melhor ténis da minha vida”, confessou à ATP.

Mas aí, novo azar: um imprevisto gordo chamado covid-19. Com a competição parada e as fronteiras fechadas, Pecovic não teve outro remédio que voltar para os Estados Unidos e arranjar um emprego na sua área.

Os treinos com o patrão

Pecotic não se deu mal pela Flórida: trabalha numa importante empresa de imobiliário e vai tentando encaixar os treinos entre a sua vida profissional. Às vezes, a preparação está longe de ser a mais ortodoxa para um jogador que nos últimos anos tem saltado entre torneios Futures de 15 e 25 mil dólares e o circuito Challenger - em 2021 e 2022 esteve no qualifying do torneio ATP 250 de Umag, na sua Croácia natal, mas não conseguiu chegar ao quadro principal.

“Eu adoro jogar, sei que isto não vai durar para sempre, tenho 33 anos. Por isso tento maximizar cada dia”, explicou à ATP. “Treino todas as manhãs quando consigo, cinco, seis vezes por semana”. Por vezes, com adversários pouco comuns para um jogador de ténis, mesmo que em part-time. “Às vezes treino com o meu patrão, que tem 70 anos. Ainda esta semana treinei com um tipo que está provavelmente quase nos 60. Mas arranjo sempre formas criativas de dar a volta”.

Foi precisamente o patrão de 70 anos que lhe permitiu estar esta semana em Delray Beach, com uma licença que teve de ser alargada. Na terça-feira, saiu mais cedo do trabalho para defrontar Jack Sock. E o patrão estava nas bancadas a assistir. “Agora tenho de enviar um mail para toda a equipa”, brincou após o jogo. Voltar ao trabalho não será para já.

Pecotic joga ainda esta quarta-feira com Marcos Giron, número 55 mundial, por um lugar nos quartos de final de Delray Beach.