Após nova lesão, Nadal está “animicamente bastante mal”, “com muitas dores e incapacitado”, mas “vai recuperar e voltar”

O Open da Austrália não foi aquilo que Rafael Nadal esperava. Numa altura em que já deve ter pedido a conta ao número de vezes que passou por esta situação, o tenista espanhol de 37 anos voltou a lesionar-se e vai contar com dois longos meses de recuperação. O diagnóstico desta vez? Uma lesão de segundo grau no músculo iliopsoas da perna esquerda.

A situação não é estranha para Nadal. Em 2018, também no Open da Austrália, o tenista teve que abandonar o torneio pelo mesmo motivo, só que na altura a gravidade da lesão era menor. "A de 2018 foi mais pequena e ia ficar três semanas de baixa", contou Ángel Ruiz-Cotorro, o médico do tenista, ao website espanhol ‘Relevo’.

A questão é que há cinco anos a baixa de três semanas acabou por ser bem mais longa, por causa de uma recaída. No total foram 10 semanas.

"Lembro-me muito bem dessa recaída em 2018, mas essas foram circunstâncias diferentes. Agora temos de estar calmos e tranquilos, respeitando os tempos biológicos de recuperação", continuou o médico. "Neste momento está com muitas dores e bastante incapacitado. Descansará durante alguns dias e, com a fisioterapia anti-inflamatória, vai melhorar".

Se tudo correr como planeado, Nadal poderá regressar ao circuito no início de março, a tempo de jogar em Indian Wells. Ainda assim, o médico do jogador mostra-se cauteloso e prefere ir avaliando o estado do espanhol à medida que o tempo avança. "Temos de ver se os tempos normais de recuperação são cumpridos ou se é mais favorável ou menos rápido, veremos à medida que as semanas forem passando", afirmou.

O primeiro ponto de trabalhos na agenda de médico e paciente passa por garantir que, apesar de parado, Nadal mantém a forma física.

"Temos de encontrar um equilíbrio entre manter a forma e, ao mesmo tempo, dar o tempo necessário para curar a lesão. Mas ele será capaz de trabalhar noutras partes do seu corpo e nós vamos programando os exercícios", concluiu o médico, garantindo que, apesar do estado de espírito mais negativo que o jogador tem agora, “ele vai recuperar e vai voltar”.

“Está bastante mal animicamente, porque todo o seu trabalho foi por água abaixo. Tinha-se esforçado muito para encontrar-se bem fisicamente. Quando estás assim e a seguir lesionas-te, é lógico que ficas mal”, revelou também o clínico.