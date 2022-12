Depois de oito meses detido no Reino Unido, Boris Becker sai em liberdade e será deportado para a Alemanha

Boris Becker, vencedor de seis títulos em torneios do Grand Slam, foi libertado da prisão oito meses depois da sua detenção, mas agora será deportado do Reino Unido. O ex-tenista foi condenado a dois anos e meio de prisão pela justiça britânica por ter escondido 2,5 milhões de libras em bens e empréstimos para evitar pagar as suas dívidas.

Tudo apontava que Becker tivesse de cumprir metade da sua pena na prisão antes de poder ser elegível para liberdade condicional, mas agora, segundo avançou a imprensa local, será deportado para a Alemanha, o seu país de origem.

O antigo número 1 do ténis mundial e comentador da BBC será deportado porque é um cidadão estrangeiro sem nacionalidade britânica que recebeu uma pena de prisão de mais de 12 meses. Uma vez deportado, Becker não poderá requerer a entrada no Reino Unido durante 10 anos.

"Este é o melhor presente de Natal que poderia receber, mal posso esperar para segurar o meu amado filho nos meus braços", disse a sua mãe, Elvira Becker, ao “The Sun”.

O jornal “Express” avança que o regresso do ex-tenista à Alemanha está a ser financiado por uma empresa de televisão que lhe estará a pagar uma grande quantia pela sua história. Enquanto esse negócio não se confirma, há um outro documentário sobre o tema para sair em breve. Para a Apple TV, Becker surge a afirmar que bateu “no fundo” enquanto aguardava a decisão do tribunal.

"Bati no fundo, não sei o que fazer com isto", afirmou. "Vou enfrentar [a minha sentença], não me vou esconder nem fugir. [Aceitarei] qualquer sentença que me venha a ser dada".

Depois de declarar falência em 2017, Becker utilizou uma conta profissional como o seu próprio mealheiro. Era nessa conta que guardava o dinheiro da venda de bens, como o stand da Mercedes que tinha na Alemanha, e era aí que estava o dinheiro que usava para o seu dia-a-dia, seja para compras de luxo ou para a educação dos filhos.

Agora Becker regressa ao país onde já passou por um processo semelhante. Em 2002, foi condenado a dois anos de pena suspensa por evasão fiscal e tentativa de evasão fiscal no valor de 1,7 milhões de euros na Alemanha. Segundo o “El Mundo”, o historial de problemas com a justiça também se arrasta a Espanha, por dívidas não pagas relacionadas com obras na sua casa em Maiorca, e à Suíça, onde também se endividou durante a organização do seu casamento.