No ténis habitualmente cavalheiresco, Corentin Moutet e Adrian Andreev quase chegaram a vias de facto no final de um jogo

Os tenistas Corentin Moutet e Adrian Andreev defrontaram-se, esta quinta-feira, no Challenger d’Orléans, e o confronto foi para além da modalidade que ambos defendem. No final, garantida a vitória do búlgaro Andreev, os dois atletas envolveram-se numa cena de pugilato e foi preciso que o árbitro os separasse. Mais tarde, no Instagram, o francês Moutet escreveu que não iria “desculpar-se”.

“Quando um jogador se permite dizer ‘vai-te f…” duas vezes, olhando-me nos olhos, não consigo impedir-me de o fazer entender, à minha maneira, que aquilo não são coisas que se façam”, escreveu o francês numa publicação feita no Instagram, prosseguindo: “Ele ameaçou-me e exigiu que esperasse por ele à saída do court, o que eu evidentemente fiz. (…) Mas ele estava escondido do outro lado, por trás dos seus seguranças”.

O jogador francês acrescentou “não entender” como o público “aplaudiu” Andreev no final da partida - “pode ser que achem que são atitudes aceitáveis, mas para mim não são”.

Os dois tenistas já se tinham defrontado precisamente oito dias antes, na final do Challenger de Gênes. Mais uma vez, foi o jogador búlgaro quem levou a melhor, sem que se tenham registado cenas menos edificantes antes, durante ou após a partida.