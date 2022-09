Nuno Borges vence na estreia em torneios ATP fora de Portugal e marca encontro contra Jannik Sinner

Nuno Borges disputou os três últimos torneios do Grand Slam — Roland-Garros, Wimbledon e US Open — e esteve também no quadro principal do Estoril Open, mas a estreia num torneio do circuito ATP fora de Portugal ainda não tinha acontecido. Ora, o primeiro encontro do tenista da Maia num desses torneios no estrangeiro decorreu da melhor forma.

No ATP 250 de Sofia, na Bulgária, Nuno Borges (93.º do ranking ATP) derrotou (3-6, 6-3 e 6-2) o bósnio Mirza Basic (292.º da hierarquia mundial), garantindo a passagem para a segunda ronda da competição. O embate durou uma hora e 36 minutos.

Na segunda ronda na Bulgária, Nuno Borges, de 25 anos, irá defrontar Jannik Sinner, 10.º do ranking. O italiano, de 21 anos, é um dos melhores tenistas jovens do mundo e, como primeiro cabeça de série do ATP 250 de Sofia, ficou isento da primeira eliminatória.

Já o n.º 1 nacional, João Sousa (61.º do mundo) foi eliminado na primeira ronda do ATP 250 de Tel-Aviv. O vimaranense perdeu, por 6-2 e 6-3, contra o neerlandês Botc Van de Zandschulp, 35.º do ranking.