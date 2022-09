Rafael Nadal após ser eliminado do US Open: “Preciso de regressar a casa. Não sei quando vou voltar”

Rafael Nadal foi eliminado do US Open por Frances Tiafoe, esta segunda-feira e os quatro sets da quarta ronda da prova podem ter sido os últimos disputados pelo espanhol nalgum tempo. “Preciso de voltar a casa. Preciso de consertar coisas, a vida, por isso não sei quando vou voltar”, disse. O vencedor de 22 torneios do Grand Slam referiu a necessidade de “estar mentalmente pronto”, acrescentando: “Quando eu sentir que estou preparado para voltar a competir, lá estarei”.

Em Nova Iorque, Nadal nunca pareceu estar realmente confortável. Antes disso, em Cincinnati, o espanhol tinha sido derrotado logo no primeiro encontro, por Borna Coric. A derrota desta segunda-feira, com o número 22 do ranking, foi a primeira de Nadal num Grand Slam em 2022.

“Eu fiz um mau jogo e ele [Tiafoe] fez um bom jogo. Não fui capaz de manter um nível alto de ténis durante muito tempo. Não fui suficientemente rápido nos meus movimentos. (…) O ténis é um desporto de posicionamento. Tens de ser muito, muito rápido, e muito jovem. Eu já não estou nessa fase”, disse o vencedor dos Open da Austrália e Roland Garros deste ano.

É suposto Nadal juntar-se a Federer, Djokovic e Andy Murray na Laver Cup, em Londres, entre 23 e 25 de setembro. As declarações do tenista deixam agora dúvidas acerca da sua presença no evento. Na realidade, o US Open foi apenas o segundo torneio que Rafa jogou desde que foi forçado a abandonar Wimbledon, nas semifinais, devido a uma lesão abdominal. A “Marca” sublinha ainda que a mulher de Nadal, Mery Perelló, está grávida e foi internada quando o tenista já estava nos Estados Unidos, para se submeter a uma intervenção médica.

O facto de Nadal ter sido eliminado, bem como Marin Cilic, significa que o vencedor deste Grand Slam, em singulares, será um estreante.